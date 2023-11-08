هدف مبكر كعادة مباريات الفريقين.. ماييلي يتقدم لـ بيراميدز أمام الزمالك

سجل فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز هدف تقدم فريقه أمام الزمالك في مباراة الفريقين بنصف نهائي كأس مصر.

ويلعب بيراميدز ضد الزمالك في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2022-2023، والتي تقام على استاد القاهرة.

وجاء هدف المهاجم الكونغولي في الدقيقة 5 من المباراة، وذلك بعد متابعة للكرة من تمريرة وليد الكرتي.

ودائما ما تشهد مباريات الزمالك وبيراميدز أهدافا في الدقائق الأولى.

وسبق وسجل أشرف بنشرقي مهاجم الزمالك السابق هدفا في بيراميدز في الدقيقة 4، وكذلك سجل مصطفى شلبي لاعب الزمالك الحالي هدفا في الدقيقة 4 أيضا.

وسجل كذلك حسام عبد المجيد هدفا للزمالك في بيراميدز في الدقيقة 6.

ويعد هدف زيزو هو الأسرع في مباريات الزمالك وبيراميدز وجاء في الدقيقة الثانية من مواجهة الفريقين في الدوري المصري الموسم الماضي.

كما سجل الزمالك 3 أهداف مبكرة في شباك بيراميدز ولكن بمسمى النادي القديم (الأسيوطي).

وبذلك تكون قائمة أسرع الأهداف في مباريات الزمالك وبيراميدز كالآتي:

أحمد سيد زيزو الدقيقة 2

محمود علاء (ضد الأسيوطي) الدقيقة 2

أحمد علي (ضد الأسيوطي) الدقيقة 3

باسم مرسي (ضد الأسيوطي) الدقيقة 3

مصطفى شلبي الدقيقة 4

أشرف بنشرقي الدقيقة 4

فيستون ماييلي الدقيقة 5

حسام عبد المجيد الدقيقة 6

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