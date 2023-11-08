كولر: أعطيت لاعب سيراميكا ورقة لتسليمها لـ عبد المنعم.. والمباراة درس للاعبين

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 18:54

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاولون - مارسيل كولر

وانتصر الأهلي في لقاء مؤجل من الجولة الثانية للدوري المصري بنتيجة 2-1 على سيراميكا كليوباترا.

وقال كولر عبر أون تايم سبورتس 1: "سعداء بتحقيق الفوز، الشوط الأول لم نكن الأفضل، وخضنا مباراة أمام منافس قوي وقدّم شوط أول جيد للغاية".

وأضاف "لم أشعر أننا نضغط بالشكل الكافي، سجلنا هدفا وشعر بعض اللاعبين أن المباراة سهلة، وعندما استقبلنا هدف التعادل فَهم اللاعبين أنه لا بد أن تتعب من أجل تحقيق الفوز وهذا درس جيد".

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وتابع "التغييرات والأفكار حسنت أداء الفريق وساهمت في تحقيق الفريق للفوز".

وواصل "لدي اللاعبين جودة عالية فهم الأفضل، عندما أصبح لدينا رغبة في الفوز تحسن الأداء خاصة بعد هدف التعادل".

وأوضح "أعطيت ورقة لمحمد توني لاعب سيراميكا كليوباترا الذي مررها لـ أحمد نبيل "كوكا" ثم نقلها إلى محمد عبد المنعم، والتي شرحت فيها تغيير طريقة اللعب التي أردتها في الدقائق الأخيرة من اللقاء".

وأشاد بأفشة صاحب الهدف القاتل قائلا: "أفشة لا يسجل كثيرا برأسه، وكان لديه رغبة وإرادة لفعل شيء عقب مشاركته، وأهنئه على الهدف الذي سجله".

وأكمل "موديست يحتاج للوقت للاعتياد على الأسلوب، ونجهز اللاعب، والمباراة الماضية خاض 90 دقيقة كاملة وكان أفضل، ولديه الكثير ليقدمه ونثق أنه مع اكتمال جاهزيته سنستفيد منه".

وأتم "كان من الصعب أن يخوض مباراتين بشكل متتالي كأساسي خلال 72 ساعة، لذلك دفعنا به كبديل في مباراة اليوم، هو يحتاج لتسجيل الأهداف للحصول على الثقة ولدينا أمل في أن يكون أفضل في الفترة المقبلة".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 وارتقى إلى المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

ولا يزال هناك مباراتين مؤجلتين للأهلي.

بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 7 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

ثنائية الأهلي سجلها ياسر إبراهيم ومحمد مجدي "أفشة"، وجاء هدف سيراميكا بقدم أحمد قندوسي.

وبذلك يكون الأهلي حقق 4 انتصارات من أصل 4 مباريات لعبها في الدوري حتى الآن.

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