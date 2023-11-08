أفشة: لا أهتم بالأرقام الفردية.. وقميصي "ميغلاش" على فلسطين

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 18:36

كتب : FilGoal

لاعبو الأهلي يحتفلون بمباراة أفشة الـ 200

شدد محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي على أن فريقه حقق الأهم خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

حقق الأهلي فوزا قاتلا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية للدوري، والتي أقيمت في ملعب المقاولون العرب.

وقال محمد مجدي أفشة عبر أون تايم سبورتس: "حققنا الأهم بالحصول على النقاط الثلاث بغض النظر عن من يسجل الهدف. خوض 200 مباراة بقميص الأهلي في 4 سنوات أمر مهم للغاية".

وتابع "لا أريد الحديث كثيرا عن الأرقام الفردية لأن البطولات والألقاب هى الأهم. علاقتي ممتازة بجماهير الأهلي وأتقبل النقد منهم".

وشدد "تقديم قميص القاضية من أجل فلسطين؟ هذا أقل شيء يمكنني تقديمي لشعب فلسطين. القميص هو الأغلى في مسيرتي وتاريخي لكن "ميغلاش" عليهم واحنا معاهم بقلبنا".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 وارتقى إلى المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

ولا يزال هناك مباراتين مؤجلتين للأهلي.

ينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 7 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

وبذلك يكون الأهلي حقق 4 انتصارات من أصل 4 مباريات لعبها في الدوري حتى الآن.

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