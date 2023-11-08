الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي ضد الجونة.. والقنوات الناقلة

يواصل الأهلي خوض مبارياته المؤجلة في الدوري المصري الممتاز بعد أن أنهى مشاركته في الدوري الإفريقي لكرة القدم بلقاء الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة.

الأهلي فاز في المباراة الماضية بالدوري على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

وحقق الجونة الفوز على الداخلية بهدفين دون مقابل.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 12 نقاط من 4 مباريات، بينما يحتل الجونة المركز الـ 10برصيد 8 نقاط.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

المباراة تقام السبت المقبل الموافق 11 نوفمبر 2023.

ويستضيف استاد خالد بشارة المباراة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.

وانتصر الأهلي في المواجهة الأخيرة بين الفريقين بفضل هدفي رامي ربيعة وعلي معلول.