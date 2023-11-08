ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. مابولولو في الصدارة ورباعي في المركز الثاني
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 18:24
كتب : FilGoal
اشتعل صراع هدافي الدوري المصري بشكل مبكر للغاية بعد مرور 6 جولات من المسابقة.
أحمد قندوسي
النادي : سيراميكا كليوباترا
أجوستينيو مابولولو
النادي : الاتحاد السكندري
وينفرد الأنجولي أجوستينو مابولولو هداف الموسم الماضي مع زعيم الثغر ترتيب الهدافين الموسم الجاري برصيد 6 أهداف.
وأشعل أحمد قندوسي صراع ترتيب الهدافين بعدما سجل هدفا ضد الأهلي رفع رصيده لـ 5 أهداف في سباق الترتيب.
ويشغل المركز الثاني 4 لاعبين برصيد 5 أهداف لكل لاعب.
يذكر أن هناك مباراتان مؤجلتان للأهلي ضد الجونة ستقام يوم السبت المقبل، وبلدية المحلة ولم تُحدد بعد.
وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري:
أجوستينو مابولولو – الاتحاد – 6 أهداف
مصطفى عبد الرؤوف "زيكو – زد – 5 أهداف
حسام أشرف – بلدية المحلة – 5 أهداف
أحمد قندوسي – سيراميكا كليوباترا – 5 أهداف
أحمد بلحاج – الجونة – 5 أهداف
بيرسي تاو – الأهلي – 4 أهداف
فادي فريد – سموحة – 3 أهداف
أسامة فيصل – البنك الأهلي – 3 أهداف
جوزيف أوشايا – المقاولون العرب – 3 أهداف
أحمد سيد "زيزو" – الزمالك – 3 أهداف
فيستون ماييلي – بيراميدز – 3 أهداف