ترتيب هدافي الدوري المصري 2023-2024.. مابولولو في الصدارة ورباعي في المركز الثاني

اشتعل صراع هدافي الدوري المصري بشكل مبكر للغاية بعد مرور 6 جولات من المسابقة.

وينفرد الأنجولي أجوستينو مابولولو هداف الموسم الماضي مع زعيم الثغر ترتيب الهدافين الموسم الجاري برصيد 6 أهداف.

وأشعل أحمد قندوسي صراع ترتيب الهدافين بعدما سجل هدفا ضد الأهلي رفع رصيده لـ 5 أهداف في سباق الترتيب.

ويشغل المركز الثاني 4 لاعبين برصيد 5 أهداف لكل لاعب.

يذكر أن هناك مباراتان مؤجلتان للأهلي ضد الجونة ستقام يوم السبت المقبل، وبلدية المحلة ولم تُحدد بعد.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري:

أجوستينو مابولولو – الاتحاد – 6 أهداف

مصطفى عبد الرؤوف "زيكو – زد – 5 أهداف

حسام أشرف – بلدية المحلة – 5 أهداف

أحمد قندوسي – سيراميكا كليوباترا – 5 أهداف

أحمد بلحاج – الجونة – 5 أهداف

بيرسي تاو – الأهلي – 4 أهداف

فادي فريد – سموحة – 3 أهداف

أسامة فيصل – البنك الأهلي – 3 أهداف

جوزيف أوشايا – المقاولون العرب – 3 أهداف

أحمد سيد "زيزو" – الزمالك – 3 أهداف

فيستون ماييلي – بيراميدز – 3 أهداف