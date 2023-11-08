رأسية أفشة في الـ200 تحبط المفاجأة.. الأهلي يحقق فوزا مثيرا على سيراميكا

حقق الأهلي فوزا قاتلا على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثانية للدوري، والتي أقيمت في ملعب المقاولون العرب.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 12 وارتقى إلى المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر.

ولا يزال هناك مباراتين مؤجلتين للأهلي.

بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 7 في المركز الـ13 بجدول الترتيب.

ثنائية الأهلي سجلها ياسر إبراهيم ومحمد مجدي "أفشة"، وجاء هدف سيراميكا بقدم أحمد قندوسي.

وبذلك يكون الأهلي حقق 4 انتصارات من أصل 4 مباريات لعبها في الدوري حتى الآن.

وصف المباراة

استعاد الأهلي البعض من لاعبيه الأساسيين في المباراة على رأسهم محمد الشناوي بعد الغياب أمام المقاولون العرب.

بدأت المباراة بمحاولات هجومية من الفريقين ووصلت الكرة إلى محمود زلاكة داخل منطقة جزاء الأهلي ثم سدد بقوة لكن الشناوي تصدى له وأبعدها إلى ركنية.

واستمرت محاولات سيراميكا المبكرة وأرسل أحمد هاني عرضية من ناحية اليمين قابلها أحمد قندوسي بضربة رأسية متقنة لكن الشناوي تألق مجددا وأبعدها ببراعة.

ورد الأهلي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بقدم إمام عاشور لكن محمد بسام تصدى لها وحاول بيرسي تاو متابعة الكرة لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسبة وأبعدها.

وانطلق بيرسي تاو من ناحية اليمين وأرسل عرضية أرضية لم يستطع أليو ديانج تسديدها بشكل جيد لتصل إلى أحمد عبد القادر الذي سددها لكن اصطدمت في دفاع سيراميكا وخرجت إلى ركنية.

وتعرض كريم الدبيس للإصابة وسالت الدماء من أنفه بعد اصطدام بينه وبين جون إيبوكا مهاجم سيراميكا، قبل أن يتلقى العلاج ويستكمل المباراة بشكل طبيعي.

وأرسل كريم الدبيس عرضية خطيرة من ناحية اليسار قابلها بيرسي تاو بضربة رأسية لكن الكرة مرت أعلى عارضة محمد بسام.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 32 بقدم المدافع ياسر إبراهيم.

وجاء هدف الأهلي بعد ركلة ركنية نفذها طاهر وارتدت من الدفاع لتجد ياسر إبراهيم يتابعها في الشباك.

وفي الوقت الضائع انطلق جون إيبوكا نحو مرمى الأهلي وسدد كرة قوية مرت جوار القائم، مهدرا فرصة التعادل.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني شارك أحمد نبيل "كوكا" بدلا من مروان عطية في أولى تبديلات مارسيل كولر مدرب الأهلي.

وظهر سيراميكا أكثر خطورة في الدقائق الأولى من الشوط الأول وسدد محمود زلاكة كرة أرضية اصطدمت بالقائم الأيمن لمحمد الشناوي.

ورد الأهلي بعرضية من طاهر على رأس أحمد عبد القادر الذي لعبها بعيدا عن المرمى.

ومرة أخرى كاد الأهلي أن يسجل الثاني بعد انطلاقة نحو المرمى من طاهر لكنه سدد كرة تصدى لها محمد بسام منقذا فرصة الهدف.

وأسفرت خطورة سيراميكا عن هدف التعادل الذي جاء في الدقيقة 58 بقدم أحمد قندوسي المعار من الأهلي لـ كليوباترا.

وجاء الهدف بعد تمريرة من محمد إبراهيم إلى قندوسي داخل منطقة الجزاء ناحية اليسار الذي سدد بشكل مباشرة كرة لم يستطع محمد الشناوي التصدي لها.

وكاد قندوسي أن يسجل الهدف الثاني من انفراد بالمرمى لكن الشناوي تصدى له وأنقذ الكرة.

وارتدت الكرة بهجمة سريعة للأهلي وانطلق كريم الدبيس ليعرقله رجب نبيل ويحصل على الإنذار الثاني ثم الطرد.

ليكمل سيراميكا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 68.

وأجرى أيمن الرمادي المدير الفني لسيراميكا كليوباترا تبديل مزدوج بنزول كل من رشيد أحمد وسعد سمير بدلا من جون إيبوكا ومحمد توني.

ودفع كولر بـ3 لاعبين دفعة واحدة وهم حسين الشحات وكريم فؤاد وأفشة بدلا من بيرسي تاو وإمام عاشور وأحمد عبد القادر.

وانطلق كريم فؤاد بالكرة ومررها إلى طاهر المتمركز داخل منطقة الجزاء ليسدد بشكل مباشر لكن محمد بسام واصل التألق وتصدى للكرة.

وشارك أنتوني موديست بدلا من أكرم توفيق في الدقيقة 85.

ومرر حسين الشحات كرة إلى موديست داخل منطقة الجزاء لكنه سددها بدون قوة في يد محمد بسام.

هدف قاتل

وأسفر ضغط الأهلي عن هدف الفوز في الدقيقة 91 برأس محمد مجدي أفشة.

وأرسل كريم فؤاد كرة عرضية من الجهة اليمنى حولها محمد مجدي أفشة بضربة رأسية متقنة سكنت شباك محمد بسام ولم يستطع التصدي لها.

وجاء هدف أفشة خلال مباراته رقم 200 بقميص الأهلي والذي احتفل بها قبل انطلاق اللقاء مع باقي زملائه في الفريق.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي ويحقق الانتصار الرابع على التوالي في الدوري.

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