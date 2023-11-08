سكاي: كريسبو بديل شرودر في العين الإماراتي

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 17:43

كتب : FilGoal

هيرنان كريسبو

استقر نادي العين الإماراتي على مدربه الجديد الذي سيخلف الهولندي ألفريد شرودر.

وأعلن العين اليوم الأربعاء انفصاله عن شرودر رغم نتائجه الجيدة في دوري أبطال آسيا.

وبحسب فابريزو رومانو صحفي سكاي سبورت، فإن الأرجنتيني هيرنان كريسبو سيتولى قيادة العين خلفا لشرودر.

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وخاض كريسبو آخر تجاربه التدريبية مع الدحيل القطري قبل أن يتولى كريستوف جاليتييه المهمة بدلا منه.

النجم الأرجنتيني السابق حقق 3 بطولات مع نادي الدحيل خلال الموسم المنصرم لكنه عانى من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي.

وذكر النادي الإماراتي في بيان: "أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، عن التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، حول إنهاء التعاقد بالتراضي".

وأضاف البيان "رحيل شرودر جاء لعدم انسجام المدرب وطاقمه الفني المعاون، مع منظومة العمل المؤسسي بالشركة".

وقاد شرودر تدريب العين خلال 15 مباراة حقق الفوز في 13 وخسر مباراتين.

كريسبو العين الإماراتي الدحيل القطري
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