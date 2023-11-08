تشكيل بيراميدز – ماييلي يقود الهجوم.. ومصطفى فتحي والسعيد أساسيان ضد الزمالك

يقود فيستون ماييلي هجوم بيراميدز أمام الزمالك، فيما يبدأ أحمد سامي بجانب علي جبر كقلبي دفاع.

أعلن جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك بعد قليل في نصف نهائي كأس مصر للموسم السابق 2022/2023.

تشكيل بيراميدز يشهد البدء بـ فيستون ماييلي المهاجم الكونغولي كقلب هجوم صريح وحيد.

في المقابل، يبدأ وليد الكرتي بجانب عبد الله السعيد، ومصطفى فتحي خلف المهاجم.

وجاء تشكيل بيراميدز أمام الزمالك كالتالي:

حارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي – محمد حمدي.

الوسط: مهند لاشين - بلاتي توريه.

أمامهما: وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبد الله السعيد - بلاتي توريه.

الهجوم: فيستون ماييلي.

من جهة أخرى، يتواجد محمد رضا "بوبو" على مقاعد بدلاء بيراميدز لأول مرة بعد إصابته فور انضمامه للفريق هذا الصيف.

وجاءت دكة بدلاء بيراميدز كالتالي:

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي.

الوسط: أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر.

الهجوم: دودو الجباس.

الأهلي تأهل إلى نهائي كأس مصر بالفعل بعد الفوز على إنبي، في انتظار الفائز بين الزمالك وبيراميدز.