رومانو: أنتوني لا يخطط للعودة إلى البرازيل

لا يخطط البرازيلي أنتوني صانع ألعاب مانشستر يونايتد للعودة إلى بلاده خلال الفترة المقبلة.

وترددت أنباء حول رغبة فلامنجو في الحصول على خدمات أنتوني على سبيل الإعارة.

وبحسب فابريزو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن أنتوني لا يفكر في العودة إلى فلامنجو أو أي ناد برازيلي ىخر خلال الفترة المقبلة.

وأشار الصحفي الإيطالي إلا أن الأنباء المتعلقة برغبة أنتوني في الانتقال إلى أحد الأندية البرازيلية على سبيل الإعارة غير صحيحة بالمرة.

أنتوني عاد لصفوف مانشستر يونايتد نهاية سبتمبر الماضي بعد إيقافه لفترة بسبب أزمته الشهيرة واتهامه بالاعتداء على صديقته.

واتهمت جابرييلا كافالين صديقة اللاعب البرازيلي السابقة بالاعتداء عليها جسديا ورفعت دعوى قضائية ضده.

وكشفت صحيفة "تليجراف" في وقت سابق أن أنتوني كان متهما في القضية قبل تعاقد مانشستر يونايتد بثلاثة أشهر ولم تكن إدارة النادي على علم بذلك.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع أنتوني في صيف 2022 الماضي مقابل 95 مليون جنيه استرليني قادما من أياكس.

وبالتالي وقعت إدارة الشياطين الحمر في خطأ من الممكن أن يكلف النادي الكثير من الخسائر المادية وذلك في حالة رحيل أنتونتي عن النادي، على غرار ماسون جرينوود المنتقل على سبيل الإعارة إلى خيتافي الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ولعب أنتوني 55 مباراة بقميص مانشستر يونايتد وسجل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.