التاسع مع الأحمر.. ياسر إبراهيم يتقدم لـ الأهلي ضد سيراميكا

سجل ياسر إبراهيم مدافع الأهلي هدف فريقه الأول في شباك سيراميكا كليوباترا في مباراة الفريقين بالدوري.

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية من الدوري المصري، والتي تقام على ملعب المقاولون العرب.

وجاء هدف الأهلي في الدقيقة 32 من ركلة ركنية تابعها ياسر إبراهيم في شباك سيراميكا.

الهدف هو التاسع لـ ياسر إبراهيم مع الأهلي منذ انضمامه للفريق الأحمر مطلع عام 2019.

وبشكل عام هو الهدف رقم 12 لـ ياسر إبراهيم مع كل الفرق التي لعب لها، بواقع 9 مع الأهلي، وهدفين مع سموحة، وهدف مع الزمالك.

كما يعد الهدف هو الأول لـ ياسر إبراهيم في الموسم الحالي مع الأهلي.

وكذلك هو أول هدف يسجله ياسر إبراهيم بالقدم منذ هدفه في شباك الزمالك في عام 2020 في الدوري.

المشاركة هي الثالثة لـ ياسر إبراهيم مع الأهلي في الدوري الموسم الجاري.

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