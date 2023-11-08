جريليش: كان بإمكاننا تسجيل 5 أو 6 أهداف في شباك يانج بويز

يؤمن جاك جريليش لاعب مانشستر سيتي أن فريقه كان يمكنه هز شباك ضيفه يانج بويز السويسري 6 مرات بدلا من 3 فقط.

وتأهل حامل لقب دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 عقب تغلبه على منافسه يانج بويز بثلاثية دون رد في رابع جولات مرحلة المجموعات.

وقال جريليش في تصريحات نشرها موقع ناديه: "فزنا 3-0، ولكن في يوم آخر كان بإمكاننا أن نسجل خمسة أو ستة أهداف".

وأضاف "أعلم ما أقدمه للفريق بجانب الأهداف والتمريرات الحاسمة، كل لاعب هجومي يريد تسجيل المزيد".

وتابع "في معظم الأوقات نكون في معظم المسابقات، لذا التأهل قبل مباراتين متبقيتين، هذا ما أردنا فعله، كان هذا هدفنا".

وأكمل الدولي الإنجليزي "يعطينا بيب جوارديولا الكثير، في رأيي، هو أفضل مدرب في العالم".

وأتم "لقد أظهر ذلك على مدار السنين، يمكنك أن تمتلك أفضل مدرب في العالم، ولكنك تحتاج أيضًا إلى فريق وغرفة ملابس متناغمة للقيام بذلك".

وسجل أهداف المباراة كل من إرلينج هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأتم هالاند ثلاثية سيتي بهدف في الدقيقة 51.

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