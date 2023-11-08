تاليسكا: وجود رونالدو ساعد كثيرا في تطور الكرة السعودية بشكل عام

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 15:57

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو يسجل في شباك الدحيل

يرى البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب فريق النصر السعودي أن وجود زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو ساعد كثيرا في تطور فكر اللاعبين في الكرة السعودية.

وسجل تاليسكا 3 أهداف "هاتريك" ليقود النصر للفوز على الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا، في ظل غياب رونالدو للراحة.

وقال تاليسكا في تصريحات للصحفيين: "تواجد كريستيانو رونالدو ساعد كثيرا في تطور فكر اللاعبين وكرة القدم بشكل كامل، في النصر تحديدا والسعودية بشكل عام".

أخبار متعلقة:
أليسون ضمن 3 غائبين عن تدريب ليفربول قبل مواجهة تولوز الشرق الأوسط: فيتوريا مرشح لخلافة نونو سانتو في اتحاد جدة انقسام في الوحدة الإماراتي حول مصير موسيماني الكشف عن تفاصيل اشتباك بنزيمة وسانتو لفظيا داخل غرف خلع الملابس

وأضاف "فخور بأنني عشت تحولا كبيرا في النادي ليصبح اسم النصر من أكبر الأندية على مستوى العالم".

وأكمل "العمل في الفريق جماعي، ولا أنظر إلى الهاتريك أو كم أسجل".

وواصل "تحقيق الأرقام هو عمل الجميع في الفريق، ولولا عمل المجموعة داخل الملعب لا يمكنني تسجيل أي هدف".

وحقق النصر فوزا هاما على الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا في ملعب عبد الله بن خليفة في قطر.

وغاب كريستيانو رونالدو لاعب النصر عن المباراة للراحة من ضغط المباريات كما أوضح مدربه لويس كاسترو.

وسجل أهداف النصر أندرسون تاليسكا "هاتريك"، بينما أحرز فيليبي كوتينيو هدفين الدحيل.

افتتح كوتينيو أهداف المباراة في الدقيقة 8 بعد عرضية من مايكل أولونجا من الجهة اليسرى قابلها اللاعب البرازيلي داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة في مرمى نواف العقيدي.

وتعادل تاليسكا للنصر في الدقيقة 27 بعد تسديدة قوية بيمينه من بُعد خارج منطقة الجزاء.

وعاد لاعب جوانزهو الصيني السابق لإضافة الهدف الثاني للنصر من بُعد أيضا لكن هذه المرة بيساره.

وأكمل تالسيكا هاتريك بتسجيله الهدف الثالث له ولفريقه إذ سدد الكرة على يسار صلاح زكريا في الدقيقة 65.

وعاد كوتينيو للتسجيل مرة أخرى ويحاول إشعال المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 80.

لكن لم يتمكن الدحيل من إدراك التعادل وفاز النصر بالمباراة.

وحصل خالد محمد لاعب الدحيل على بطاقة حمراء في الدقيقة 92 بسبب تدخله القوي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة الـ12 في صدارة المجموعة، وفي الوصافة بيرسيبوليس برصيد 7 نقاط، ويحتل الاستقلال المرتبة الثالثة بنقطتين، بينما يتذيل الدحيل المجموعة بنقطة واحدة.

ويحتاج النصر نقطة واحدة فقط في الجولة المقبلة لضمان التأهل لدور الـ16.

كريستيانو رونالدو النصر أندرسون تاليسكا
نرشح لكم
بعد 165 يوما.. حجازي يشارك في تدريبات اتحاد جدة الكشف عن تفاصيل اشتباك بنزيمة وسانتو لفظيا داخل غرف خلع الملابس هل يقود اتحاد جدة خلفا لسانتو؟ انفصال شرودر عن العين الإماراتي منافس الأهلي المحتمل - اتحاد جدة يقيل نونو سانتو هاتريك تاليسكا يحبط ثنائية كوتينيو.. النصر يسقط الدحيل ويقترب من دور الـ16 في آسيا منافس الأهلي المحتمل - تمثال جديد يثير الجدل في اتحاد جدة منافس الأهلي المحتمل - انقسام في اتحاد جدة حول مصير سانتو بمشاركة الأهلي.. الكشف عن تميمة كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
الكوابيس تتحول لحقيقة.. كوبنهاجن يصعق مانشستر يونايتد وتأهل بايرن ميونيخ لـ 16 دوري الأبطال 53 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بمشاركة النني.. أرسنال ينفرد بالصدارة.. وآيندهوفن يشعل صراع المركز الثاني ساعة | دوري أبطال أوروبا
سامسون: شعوري مختلف بعد العودة للمشاركة والتهديف ساعة | الكرة المصرية
نبيل عماد: قدمنا مباراة كبيرة لأننا الزمالك.. والهدف المبكر أربك حساباتنا ساعة | الكرة المصرية
إلى دور الـ16.. ريال مدريد يهزم براجا بثلاثية في غياب بيلينجهام ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدير بيراميدز: ما حدث ضد الزمالك "مهزلة تحكيمية" تجعل المستثمر الأجنبي يراجع نفسه ساعة | الكرة المصرية
كرة يد - بقيادة ممدوح هاشم.. الخليج ينتصر ويتأهل لملحق سوبر جلوب ساعة | كرة يد
فتح الله: سيناريو الهزيمة أمام الزمالك كان قاسيا ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع