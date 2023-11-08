انتهت الدوري المصري - سيراميكا (1)-(2) الأهلي.. نهاية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من الدوري المصري.

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نهاية المباراة

ق. 96 تصويبة على الطائر من الشحات يتصدى لها بسام إلى ركنية.

ق. 90 جوووول ثااااني. عرضية من كريم فؤاد، قابلها أفشة برأسية في المرمى.

الحكم يحتسب 7 دقائق كوقت بدل ضائع

ق 87: فرصة ضائعة من موديست

ق 85: نزول موديست بدلا من أكرم توفيق

ق 77: تمريرة من كريم فؤاد وتسديدة من طاهر وتألق بسام

ق 70: نزول الشحات وكريم فؤاد وأفشة بدلا من بيرسي تاو وإمام عاشور وأحمد عبد القادر

ق 70: نزول سعد سمير ورشيد أحمد بدلا من محمد توني وجون إيبوكا

ق 68: طرد رجب نبيل مدافع سيراميكا

ق 68: الشناوي ينقذ فرصة مؤكدة من قندوسي

ق 58: جوووول قندوسي والتعادل

ق 56: طاهر يهدر فرصة الثاني وبسام يتألق

ق 55: ضغط قوي من كليوباترا

ق 52: عرضية من طاهر ورأسية من عبد القادر

ق 49: تسديدة قوية من محمود زلاكة تصطدم في القائم

نزول كوكا بدلا من مروان عطية

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق47. فرصة هدف التعادل تضيع من جون إيبوكا بعد هجمة مرتدة انتهت بتسديدة في الشباك الخارجية.

ق33. جوووول أول للأهلي عن طريق ياسر إبراهيم بعد ركنية من طاهر مرت من المدافعين وارتدت من أحمد عبد القادر ليضعها ياسر إبراهيم.

ق22. رأسية من بيرسي تاو خارج المرمى بعد عرضية من كريم الدبيس.

ق18. إصابة دموية لكريم الدبيس.

ق8. فرصة أولى من الأهلي بتسديدة من إمام عاشور حاول بيرسي تاو متابعتها ولكن تدخل الدفاع.

ق3. الشناوي يمنع الهدف الأول لسيراميكا لكليوباترا من تسديدة زلاكة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل