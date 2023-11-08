Gaming - الإعلان عن موعد إصدار النسخة الكاملة من لعبة Call of duty MW3
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 15:51
كتب : FilGoal
أعلنت شركة Activision موعد إصدارة النسخة الكاملة من لعبتها Call of duty MW3.
وأشارت الشركة إلى أن النخسة الكاملة سيتم طرحها على جميع أجهزة PS وX-Box بالجيل الجالي والجيل السابق بالإضافة إلى أجهزة الكومبيوتر بداية من غدا الخميس 9 نوفمبر.
وسيتم طرح اللعبة على الأجهزة بشكل تدريجي وصولا لطرحها بالكامل يوم 10 لجميع الأجهزة.
وكانت اللعبة قد طرحت النسخة التجريبية بداية من الأسبوع الماضي والتي اشتملت طور اللعب الجماعي وطور الـ Zombies.
لعبة COD MW بدأت في نسختها الأولى عام 2009 ومستمرة حتى الآن.
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