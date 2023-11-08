اسكواش – بتواجد مصطفى عسل ونور الطيب.. تأهل رباعي مصري لنصف نهائي كأس ماليزيا

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 15:35

كتب : FilGoal

نور الطيب - اسكواش

حسم أربعة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي كأس ماليزيا.

وتأهلت نور الطيب لاعبة وادي دجلة لنصف النهائي بعد تغلبها على مواطنتها أمينة عرفي بثلاثة أشواط دون مقابل.

أخبار متعلقة:
الشرق الأوسط: فيتوريا مرشح لخلافة نونو سانتو في اتحاد جدة مدرب سلة الاتحاد لـ في الجول: نواجه مشاكل قبل بداية الموسم.. وننتظر البطاقة الدولية للمحترف والد محمد صبحي لـ في الجول: نجلي تعلم الدرس.. وهو لاعب صغير يحتاج للتقويم تشكيل سيراميكا كليوباترا - القندوسي يقود الوسط في مواجهة الأهلي

وتفوق مصطفى عسل لاعب الأهلي على الهندي سوراف جوسال بثلاثة أشواط دون مقابل

وعاد عسل للمشاركة في البطولات الدولية عقب انتهاء فترة الإيقاف.

كما نجح كريم عبد الجواد في التأهل بالتغلب على السويسري ديميتري ستينمان بثلاثة أشواط دون مقابل.

وأخيرا تغلبت ملك خفاجي بصعوبة على حساب زميلتها كنزي أيمن بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتقام مباريات نصف النهائي صباح غدا الخميس.

وتواجه نور الطيب، سيفانسنجاري سوبرامانيام لاعبة ماليزية.

أما مصطفى عسل فيلعب ضد لاعب هندي آخر وهو راميت تاندون.

اسكواش نور الطيب مصطفى عسل
نرشح لكم
انتهت مونديال الأندية لكرة اليد - الأهلي (38)-(20) النور السعودي #السهرة_الرياضية - فيلم Zion .. نجم المصارعة الذي ولد بدون أرجل كرة يد - في الجول يكشف حقيقة إيقاف مجدي أبو المجد.. ورد الزمالك واتحاد اليد كرة يد - بتواجد حميد لأول مرة بعد تعافيه.. قائمة الأهلي لخوض سوبر جلوب كرة سلة - الاتحاد يدعم صفوفه بـ كريس كروفورد سوبر جلوب - نفاد 85% من تذاكر اليوم الأول من مونديال أندية كرة اليد.. وموعد وصول الأهلي كرة شاطئية - معسكر مغلق لمنتخب مصر تحضيرا لكأس العالم كرة يد - تحت قيادة أولى لـ باستور.. منتخب مصر يتعادل مع ألمانيا وديا
أخر الأخبار
تاليسكا: وجود رونالدو ساعد كثيرا في تطور الكرة السعودية بشكل عام 43 دقيقة | السعودية
مباشر الدوري المصري - سيراميكا (0)-(1) الأهلي.. جوووول أول 47 دقيقة | الدوري المصري
Gaming - الإعلان عن موعد إصدار النسخة الكاملة من لعبة Call of duty MW3 50 دقيقة | Gamers
أليسون ضمن 3 غائبين عن تدريب ليفربول قبل مواجهة تولوز ساعة | الدوري الإنجليزي
اسكواش – بتواجد مصطفى عسل ونور الطيب.. تأهل رباعي مصري لنصف نهائي كأس ماليزيا ساعة | رياضات أخرى
مدرب سلة الاتحاد لـ في الجول: نواجه مشاكل قبل بداية الموسم.. وننتظر البطاقة الدولية للمحترف ساعة | كرة سلة
والد محمد صبحي لـ في الجول: نجلي تعلم الدرس.. وهو لاعب صغير يحتاج للتقويم ساعة | الدوري المصري
تشكيل سيراميكا كليوباترا - القندوسي يقود الوسط في مواجهة الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع