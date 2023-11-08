اسكواش – بتواجد مصطفى عسل ونور الطيب.. تأهل رباعي مصري لنصف نهائي كأس ماليزيا
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 15:35
كتب : FilGoal
حسم أربعة لاعبين مصريين تأهلهم إلى نصف نهائي كأس ماليزيا.
وتأهلت نور الطيب لاعبة وادي دجلة لنصف النهائي بعد تغلبها على مواطنتها أمينة عرفي بثلاثة أشواط دون مقابل.
وتفوق مصطفى عسل لاعب الأهلي على الهندي سوراف جوسال بثلاثة أشواط دون مقابل
وعاد عسل للمشاركة في البطولات الدولية عقب انتهاء فترة الإيقاف.
كما نجح كريم عبد الجواد في التأهل بالتغلب على السويسري ديميتري ستينمان بثلاثة أشواط دون مقابل.
وأخيرا تغلبت ملك خفاجي بصعوبة على حساب زميلتها كنزي أيمن بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
وتقام مباريات نصف النهائي صباح غدا الخميس.
وتواجه نور الطيب، سيفانسنجاري سوبرامانيام لاعبة ماليزية.
أما مصطفى عسل فيلعب ضد لاعب هندي آخر وهو راميت تاندون.
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