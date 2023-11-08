مدرب سلة الاتحاد لـ في الجول: نواجه مشاكل قبل بداية الموسم.. وننتظر البطاقة الدولية للمحترف

شدد أحمد عمر مدرب فريق السلة بالاتحاد السكندري على صعوبة حالة فريقه حاليا بسبب وجود العديد من الإصابات في فريقه.

وقال عمر في تصريحات لـ FilGoal.com: "حتى الآن نواجه مشكلة لعدم اكتمال الفريق".

وتابع "أنس أسامة مصاب ولم يدخل مرحلة التأهيل بينما دخلها هيثم كمال ولكنه مصاب أيضا".

وواصل "بدايتنا لم تكن جيدة لأن اللاعبين كانوا يشاركون مع منتخب مصر وأنا استلمت تدريب الفريق منذ شهرين أو ثلاثة فقط والفريق غير مكتمل".

وأضاف "أحمد عادل "دولا" أصيب أيضا منذ يومين وسيجري اختبارات لمعرفة إمكانية مشاركته ضد الشمس".

وكشف "كريس كروفورد وصل وشارك في التدريبات لكننا ننتظر بطاقته الدولية من أجل المشاركة في المباريات".

وواصل "كريس لعب قبل نهائي البطولة العربية مع سلا وقبل نهائي بطولة إفريقيا وهو لاعب جيد يلعب في مركز صانع اللعب الذي أحتاجه، كما يمكنه اللعب في مركز 2".

وأتم "المنافسة في الموسم الحالي ستكون صعبة جدا لأن الزمالك سيدخل ضمن المرشحين من جديد وهناك أيضا سبورتنج"

وكان الاتحاد قد حصل على المركز الثاني في بطولة دوري السوبر بالموسم الماضي كما وصل لنصف نهائي كأس مصر.