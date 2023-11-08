والد محمد صبحي لـ في الجول: نجلي تعلم الدرس.. وهو لاعب صغير يحتاج للتقويم

شدد والد محمد صبحي حارس مرمى الزمالك على ضرورة عدم تعليق المشانق لنجله الذي اعترف بالخطأ الذي ارتكبه في حق النادي وحق جماهير الزمالك.

محمد صبحي النادي : الزمالك الزمالك

الزمالك كان قد أعلن إيقاف محمد صبحي لخروجه من معسكر الفريق ليلة مباراة زد برفقة أحمد فتوح ومصطفى الزناري وتحويل الثلاثي للتحقيق وعرضه للبيع.

وقال والد اللاعب لـ FilGoal.com: "تواصلت مع نجلي واعترف بالخطأ الذي ارتكبه في حق النادي وجماهيره وأطلب من الناس عدم تعليق المشانق له".

وتابع "من المفترض أن يكون هناك صرامة داخل المعسكرات ورأينا محمود الجوهري كان يجلس للاعبين أمام المصاعد لمنعهم من الخروج ومن أجل أن يلتزموا".

وأضاف "نجلي تعلم الدرس وهو لاعب صغير ويحتاج للتقويم من قبل مجلس الإدارة وما حدث لن يتكرر مجددا وجميع البشر يرتكبون الأخطاء والله يغفر للجميع".

وخضع الثلاثي للتحقيق ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن نتائجه في وقت لاحق.