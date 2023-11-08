تشكيل سيراميكا كليوباترا - القندوسي يقود الوسط في مواجهة الأهلي

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 14:56

كتب : FilGoal

هدف أحمد قندوسي الأول مع سيراميكا ضد فاركو

أعلن أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد الأهلي.

ويلعب سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي على ملعب المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

ويقود أحمد قندوسي تشكيل سيراميكا كليوباترا في مواجهة الأهلي.

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ويقضي قندوسي الموسم الحالي معارا لسيراميكا كليوباترا قادما من صفوف الأهلي.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني.

الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

الهجوم: چون ايبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: علي الجابري - چاستيس أرثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بالفوز في أول 3 مباريات محققا العلامة الكاملة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط.

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