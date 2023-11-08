الشرق الأوسط: فيتوريا مرشح لخلافة نونو سانتو في اتحاد جدة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 14:50

كتب : FilGoal

روي فيتوريا - منتخب مصر

ذكرت جريدة الشرق الأوسط السعودية أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر هو أحد المرشحين لتدريب اتحاد جدة السعودي.

وأوضح التقرير أن اسم فيتوريا، الذي سبق له خوض تجربة فنية مع النصر 2019، هو أحد الخيارات المطروحة بقوة لتدريب فريق اتحاد جدة.

وأشار التقرير إلى أن خيار التعاقد مع فيتوريا مطروح لدى إدارة النادي.

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وتابع التقرير أن حامل لقب الدوري السعودي يُسابق الزمن من أجل إنهاء ملف موضوع المدرب الذي سيتولى خلافة البرتغالي نونو سانتو في تدريب الفريق، مع اقتراب منافسات كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل.

وأضاف التقرير أن هناك أسماء على طاولة نادي اتحاد جدة، يتقدمها الإسباني جوليان لوبيتيجي الذي كان خياراً مطروحاً لإدارة نادي الهلال في فترة الصيف.

ويعد المدرب الفرنسي لوران بلان أقرب الخيارات الحالية لتدريب النمور، فالمدرب الفرنسي المخضرم يملك علاقة قوية مع نجم الاتحاد كريم بنزيمة، إذ سبق أن درّب اللاعب في المنتخب الفرنسي عام 2012.

في يوليو الماضي، انتشرت تقارير سعودية حول اقتراب فيتوريا من تدريب أهلي جدة، لكن محمد غرابة مدير منتخب مصر نفى توصل البرتغالي لاتفاق لتدريب أي فريق سعودي.

وقتها زعمت صحيفة عكاظ السعودية موافقة فيتوريا على قيادة أهلي جدة بشرط تكفل النادي السعودي بتصفية المستحقات المالية المترتبة على إلغاء تعاقده مع منتخب مصر.

وقال محمد غرابة مدير منتخب مصر في تصريحات للصحفيين وقتها: "لا صحة مطلقا لما يتردد عن توصل روي فيتوريا لاتفاق مع أحد الأندية السعودية والتقارير التي صدرت غير صحيحة على الإطلاق".

وتابع "تحدثت مع فيتوريا ونفى وجود أي مفاوضات مع أي فريق سعودي ولم يتلق أي اتصالات من أي مسؤول".

وأضاف "فيتوريا يقضي إجازته مع عائلته ولم يتواصل مع أي أحد وهو ملتزم بتعاقده مع منتخب مصر ويستعد لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية وسعيد بتواجده في مصر".

وحسبما علم FilGoal.com أن وسطاء تابعين لنادي أهلي جدة قد تواصلوا مع وكلاء روي فيتوريا من أجل قيادة الفريق السعودي، وتم عرض ثلاثة أضعاف راتبه مع منتخب مصر.

وعلم FilGoal.com أن البند بتعاقد فيتوريا مع منتخب مصر ينص على عدم وجود شرط جزائي إلا بعد أمم إفريقيا.

وبذلك لا يحق لفيتوريا الرحيل عن منتخب مصر إلا بموافقة من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وتولى فيتوريا قيادة منتخب مصر في يوليو 2022.

وحسم منتخب مصر تأهله إلى أمم إفريقيا في يناير 2024 والمقرر إقامتها في كوت ديفوار.

وسبق لفيتوريا قيادة النصر السعودي خلال الفترة من يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020.

روي فيتوريا منتخب مصر اتحاد جدة نونو سانتو
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