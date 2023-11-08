تشكيل الأهلي - عودة الشناوي.. وطاهر يقود الهجوم بدلا من موديست

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 14:50

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاولون العرب

أعلن مارسل كولر مدرب الأهلي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سيراميكا كليوباترا.

ويحل الأهلي ضيفا على سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز على ملعب المقاولون العرب.

وشهد تشكيل الأهلي عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى، بينما يقود طاهر محمد طاهر خط هجوم الفريق بدلا من أنتوني موديست.

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وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أكرم توفيق – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – كريم الدبيس.

الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – إمام عاشور

الهجوم: أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر – بيرسي تاو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: رامي ربيعة - حسين الشحات - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أنتوني موديست - كريم فؤاد - محمد هاني - مصطفى شوبير - أحمد نبيل "كوكا"

ويحتل الأهلي المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بالفوز في أول 3 مباريات محققا العلامة الكاملة، بينما يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط.

الأهلي الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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