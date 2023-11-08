مؤتمر وائل رياض: سنقيم معسكرا للمحترفين فقط.. والاحتكاك هو هدف بطولة شمال إفريقيا

أقيم اليوم مؤتمرا صحفيا لوائل رياض مدرب منتخب مصر للشباب للحديث عن استعداداته للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا للشباب.

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا والتي ستكون الأولى تحت قيادة وائل رياض.

وقال رياض خلال المؤتمر الصحفي: "نريد خوض مباريات ودية للاحتكاك".

وواصل "تواصلت مع محمد وهبة مدرب منتخب مصر مواليد 2006 السابق وحصلت منه على تقارير حول اللاعبين ونحاول حاليا المزج بين مواليد 2005 و2006 مع إعطاء الأولوية لجيل 2005".

وتابع "سنخوض مباراة ودية ضد الفريق الأول بنادي الشمس يوم الجمعة قبل السفر لتونس لخوض بطولة شمال إفريقيا".

وشدد "أعمل حاليا على ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية منذ كنت في جهاز المنتخب الأولمبي وبالفعل تمكنا من ضم مصطفى أشرف وكان لي دور في ذلك وفي المعسكرين الماضيين تواصلت مع 3 محترفين وكانوا قريبين من الانضمام وبالفعل انضم كامرون إسماعيل لاعب أرسنال والذي يحمل 3 جنسيات ولكنه بحاجة للوقت من أجل التأقلم مع الأجواء المصرية".

وأكمل "اللاعبين الآخرين هما عمر عبد المجيد لاعب هامبورج الألماني والذي وافق هو وناديه على الانضمام لمصر ولكننا اكتشفنا ضرورة حصوله على جواز سفر مصري ليلعب في البطولة المقبلة على الرغم من كونها ودية".

وأردف "عمر وائل الفيشاوي لاعب بيلينينسيش البرتغالي أيضا كنا قريبين من ضمه وهو لاعب أعرفه جيدا ولكن لم يتمكن من الحضور بسبب عدم إتمام أوراق الإقامة في البرتغال".

وكشف "من ضمن أفكاري هي إقامة معسكر للاعبين المحترفين فقط لكي أراهم على أرض الواقع وأعرف من يستحق الانضمام واللعب مع منتخب مصر".

وشدد "طوال الفترة الماضية حصلت على خبرات كبيرة من العمل كمدرب مساعد واجتهدت ولذلك لا أملك أي مشكلة في صفات القيادة وعملي في الإعلام ساعدني على التواصل مع الناس كما إنني تعلمت الإدارة عندما كنت رئيسا لقطاع الناشئين في وادي دجلة لذلك أستطيع العمل كمدير فني".

وعن إمكانية لعب منتخب مصر بجميع فئاته بطريقة لعب واحدة قال: "قناعاتي هي إنه طالما نحن كيان واحد يجب أن تلعب جميع المراحل السنية بنفس الطريقة وحتى منتخب السيدات، لأن من الممكن أن يطلب مني روجيرو ميكالي لاعب في مركز معين وحينها يجب أن يكون جاهزا للعب بطريقة لعبه وبالفعل جلست مع روي فيتوريا وميكالي للحديث حول الأمر وأرى أن اتحاد الكرة يجب أن يوحد طريقة اللعب".

وتحدث رياض عن إمكانية حصول لاعبي منتخب الشباب مع فرصة للمشاركة مع الفرق الأولى لأنديتهم قال: "تواصلت مع المدربين ومن الممكن أن يصعد اللاعبين للتدرب مع الفريق الأول ولكن حصولهم على الفرصة لا أستطيع التدخل في حصولهم على فرصة للمشاركة".

وأضاف "ذاهبون إلى بطولة شمال إفريقيا للاحتكاك فقط وفي النهاية هي بطولة ودية والفوز بها أو الخسارة فيها لن يحددان إذا كنت مدرب جيد أم لا ولكن بالطبع أو التتويج بها وسألعب على ذلك".

وأتم "أبناء اللاعبين السابقين في القائمة؟ لا تشكل الأسماء أي فارق بالنسبة لي ومهما كان حبي لأي شخص فأنا أحب نفسي ومنتخب بلدي بشكل أكبر وتدريبي لمنتخب الشباب كنت أسعى إليه منذ زمن ولن أهدر ذلك من أجل المجاملات، ومعي فقط إثنين من أبناء النجوم السابقين وهم لاعبين محترفين بالأهلي وفقط اللاعبين الجيدين سينضمون لمنتخب مصر مهما كانت أسمائهم".

ويستهل منتخب مصر مشواره في بطولة شمال إفريقيا بمواجهة ليبيا يوم 15 نوفمبر.

ويلتقي في الجولة الثالثة مع الجزائر يوم 17 نوفمبر، ثم مع تونس يوم 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة بلقاء المغرب يوم 21 نوفمبر.

وتقام البطولة بنظام المجموعة الواحدة والتي يحقق لقبها الفريق الأكثر حصدا للنقاط بين المنتخبات الـ 5 المشاركة: مصر – ليبيا – تونس – المغرب – الجزائر.

وجاء قائمة منتخب مصر للشباب كالتالي:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) – محمد عبد الفتاح (الإسماعيلي)– أحمد وهبة (المصري) – أحمد جابر (سموحة).

الدفاع: مهاب سامي (إنبي) – حسن أبو المعاطي (الزمالك) – أحمد عابدين (الأهلي) – معتز محمد (الأهلي) – عبد العزيز سعيد (سموحة) – حسام عوض الله (طلائع الجيش) – يوسف عبد الحفيظ (الأهلي) – محمد سمير (إنبي).

الوسط: مروان محمود (زد) – أحمد خالد "كباكا" (الأهلي) – فاروق خالد (منتخب السويس) – يوسف أحمد حسن (الزمالك) – محمد السيد (الزمالك) – محمد عبد الناصر (المقاولون العرب).

الهجوم: عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) – هادي عامر حسين (سموحة) – عمرو خالد بيبو (الأهلي) – كريم حامد (الزمالك) – محمد عبد الله (الأهلي) – محمد زعلوك (الأهلي) – كريم سعيد (وادي دجلة) – مهند محمد (المقاولون العرب).