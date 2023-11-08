جوارديولا يشرح كيف قرر إشراك هالاند أمام يانج بويز بعد إصابته

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 13:42

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي ويانج بويز

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه دفع بمهاجمه المتألق إرلينج هالاند أمام يانج بويز السويسري بعد التأكد من جاهزيته.

المهاجم النرويجي خرج مصابا في الكاحل من مباراة بورنموث يوم السبت، لكنه بدأ في التشكيل الأساسي ضد يانج بويز في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لم أتحدث مع هالاند، فقط شاهدته في تدريب يوم الاثنين، رأيت كيف كانت تحركاته وشعوره الجيد، لذا قلت حسنا".

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وأضاف "هالاند مهم للغاية بالنسبة لنا بتهديده لمرمى الخصوم، عندما شعر بالارتياح قلت حسنا سيلعب".

وتابع المدرب الإسباني "بعد الانتهاء من المهمة ضد يانج بويز، سيسترح قليلا قبل مواجهة تشيلسي يوم الأحد".

وأكمل "هدفه الثاني الرائع؟ عادة ما يسجل هالاند من داخل الست ياردات ونقطة الجزاء، لكن لديه موهبة التسديد من بعيد وهذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها ذلك".

وسجل هالاند ثنائية أمام الفريق السويسري ليرفع رصيده إلى 16 هدفا في 15 مباراة بدوري أبطال أوروبا مع الفريق السماوي منذ انضمامه مطلع الموسم الماضي.

وتأهل حامل لقب دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 عقب تغلبه على منافسه يانج بويز بثلاثية دون رد.

سجل أهداف المباراة كل من إرلينج هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأتم هالاند ثلاثية سيتي بهدف في الدقيقة 51.

ورفع هالاند رصيده لـ15 هدفا هذا الموسم في 17 مباراة بجميع المسابقات.

وشهدت المباراة طرد ساندرو لاوبر في الدقيقة 53 عقب حصوله على إنذارين.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا إرلينج هالاند
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