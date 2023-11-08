انقسام في الوحدة الإماراتي حول مصير موسيماني

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 12:55

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

ذكرت جريدة الخليج الإماراتية أن هناك انقسام في إدارة نادي الوحدة حول مصير المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وأوضح التقرير أن مصير موسيماني مع الوحدة في مهب الريح، مع وجود انقسام داخل إدارة النادي حول بقائه أو رحيله.

فهناك من يؤيد فكرة الاستغناء عن موسيماني، بناء على النتائج السلبية، وإضافة إلى غياب الأداء الجيد والمقنع للفريق في الدوري، حسب التقرير.

أخبار متعلقة:
الكشف عن تفاصيل اشتباك بنزيمة وسانتو لفظيا داخل غرف خلع الملابس خدمة في الجول - طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي هل يقود اتحاد جدة خلفا لسانتو؟ انفصال شرودر عن العين الإماراتي تشافي: نمر بفترة من الركود.. وقدمنا واحدة من أسوأ مبارياتنا ضد شاختار

وهناك من يرى أن موسيماني مدرب جيد، وله بصمته مع كل الأندية التي قام بتدريبها في مقدمتها الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي وأهلي جدة السعودي، ولكن فقط مع الوحدة عانى هو والفريق سوء طالع في أكثر من 3 مباريات خاصة أن الفريق يخلق العديد من الفرص التي تضيع بسبب سوء إنهاء الهجمة أو غياب التوفيق.

وأشار التقرير إلى أن مصير موسيماني، الذي غاب عن مباراة الوحدة الأخيرة أمام عجمان بسبب وعكة صحية، سيتحدد بالبقاء أو الرحيل خلال الساعات المقبلة.

ويحتل الوحدة حاليا المركز الخامس في الدوري برصيد 12 نقطة وبفارق 5 نقاط عن الوصل المتصدر.

رغم خروجه من المستشفى قبل أيام، غير أن بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي غاب عن قيادة فريقه ضد عجمان بأمر الأطباء.

وتعرض الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الوحدة الإماراتي لوعكة صحية أجبرته على دخول المستشفى.

وذكرت جريدة الإمارات اليوم أن الفريق الطبي المعالج لموسيماني أوصى بعدم وجوده على المقاعد الفنية لمباراة عجمان.

معاناة موسيماني من ضيق شديد في التنفس، استلزم وجوده في المستشفى لمدة يومين، حسب التقرير.

وغادر المدرب المستشفى مساء الخميس الماضي، لكن الفريق الطبي ألزمه بالبقاء في منزله لبعض الوقت حتى يتماثل تماما للشفاء، بعيداً عن الضغوط والتوتر، لحين استقرار حالته الصحية، ما جعله يغيب عن مباراة عجمان.

وقال مساعد موسيماني، ومواطنه عمر ميهير، إن حالة المدرب مستقرة وكل ما يحتاجه هو الراحة، والبُعد عن الضغوط".

وأكد ميهير أن بيتسو سيعود مجددا لقيادة التدريبات بعد الراحة السلبية التي سيحصل عليها اللاعبون، نظرا إلى توقف الدوري.

ونجح ميهير في قيادة الفريق لحصد الفوز على عجمان والتقدم للمركز الخامس برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات وثلاث هزائم.

موسيماني تولى تدريب نادي الوحدة الإماراتي الصيف الماضي.

وذلك بعد رحلة قاد فيهاأهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي الممتاز، عقب رحيله عن تدريب النادي الاهلي المصري في الموسم قبل الماضي.

موسيماني (59 عامًا) تولى تدريب الأهلي عام 2020، وقاده للقبين متتاليين في دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية مرتين.

كما فاز موسيماني مع الأهلي بكأس مصر 2020، وبكأس السوبر الإفريقي مرتين.

الأهلي بيتسو موسيماني الوحدة الإماراتي
نرشح لكم
منافس الأهلي المحتمل.. عكاظ: اتحاد جدة يقترب من إقالة سانتو رغم خروجه من المستشفى.. الكشف عن سبب غياب موسيماني في لقاء عجمان "قف مع الحق حتى لو وقفت وحدك".. رسالة نارية من الغازي بعد فسخ عقده لأجل فلسطين ميتروفيتش يواصل مطاردة رونالدو.. الهلال يحقق فوزا صعبا على الفتح قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه نقل موسيماني إلى المستشفى "مسؤوليتي الأخلاقية تجبرني على استخدام صوتي".. مدافع تونس يصدر بيانا بشان أحداث غزة الدوري الإفريقي - مدرب الوداد: قاتلنا من أجل الوصول للنهائي
أخر الأخبار
إيقاف مشجع كريستال بالاس 3 سنوات بسبب عنصريته ضد سون 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا يشرح كيف قرر إشراك هالاند أمام يانج بويز بعد إصابته 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
انقسام في الوحدة الإماراتي حول مصير موسيماني ساعة | الوطن العربي
Gaming - تقرير: الإعلان عن GTA 6 خلال أسبوع ساعة | Gamers
الكشف عن تفاصيل اشتباك بنزيمة وسانتو لفظيا داخل غرف خلع الملابس ساعة | السعودية
خدمة في الجول - طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي ساعة | الكرة المصرية
تشافي: نمر بفترة من الركود.. وقدمنا واحدة من أسوأ مبارياتنا ضد شاختار 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
هل يقود اتحاد جدة خلفا لسانتو؟ انفصال شرودر عن العين الإماراتي 2 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع