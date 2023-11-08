Gaming - تقرير: الإعلان عن GTA 6 خلال أسبوع

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 12:50

كتب : FilGoal

GTA 5

كشف موقع "بلومبيرج" عن اقتراب الإعلان عن تفاصيل لعبة GTA 6 الجديدة بعد 10 سنوات على طرح GTA 5.

وفقا للموقع فإن ستوديو Rockstar قد يعلن عن تفاصيل اللعبة الجديدة وموعد طرحها خلال الأسبوج الجاري.

وأشار الموقع إلى أن الستوديو قد يطرح الإعلان الدعائي للعبة في الشهر المقبل خلال حفل توزيع جوائز Game Awards يوم 7 ديسمبر.

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ستوديو Rockstar كان قد أعلن أن اللعبة قيد التطوير حاليا ولكنه لم يعلن موعد طرحها النهائي والذي يرجح البعض أنه سيكون في العام المقبل.

GTA 6 واحدة من أكثر اللعب الإلكترونية المنتظرة في الأوقات المقبلة إذ تأتي بعد أكثر من 10 سنوات على طرح الجزء السابق.

الجزء الخامس من اللعبة كان قد أصدر عام 2013 لأجهزة PS3 وعاصر الأجزاء الأجيال الحالية ولا يزال حتى الآن يلعب بشكل دائم على أجهزة PS5 وX-BOX Series وأجهزة الكومبيوتر.

وتعد GTA 5 من أكثر اللعب مبيعا في تاريخ الألعاب الإلكترونية.

GTA 5
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