الكشف عن تفاصيل اشتباك بنزيمة وسانتو لفظيا داخل غرف خلع الملابس

كشفت صحفية الرياضية السعودية تفاصيل الاشتباك اللفظي بين كريم بنزيمة قائد اتحاد جدة السعودي ومدربه نونو سانتو، قبل انفصال الأخير عن النادي قبل ساعات.

وأنهى نادي اتحاد جدة ارتباطه مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بشكل رسمي مساء الثلاثاء بعد موسم ونصف قضاها في الفريق حقق خلالها بطولتي الدوري والسوبر.

وذكر تقرير الرياضية أن شرارة الخلاف بين النجم الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي نونو سانتو اشتعلت مجددا في غرف خلع الملابس أثناء استراحة ما بين الشوطين في مباراة الفريق أمام القوة الجوية يوم الاثنين.

وبحسب التقرير، فقد وجه المدرب البرتغالي نقدا لاذعا للنجم الفرنسي إذ قال له: "أنت لاعب كبير لكن يبدو أنك تتكاسل في الضغط على الخصم".

فرد بنزيمة قائلا: "لا توجه الكلام لي فقط، تحدث مع المجموعة كاملة".

وهو ما أثار المدرب الذي رد غاضبا "أنت قائد الفريق وقدوة اللاعبين وأهم لاعب فيه، يجب أن تبادر وتكون مثالًا لكل اللاعبين".

واستمر نونو سانتو في توجيه كلمات لاذعة للنجم الفرنسي رافضا تبريراته، حسب التقرير.

وخسر اتحاد جدة يوم الاثنين أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأعلن اتحاد جدة عبر حسابه عن إنهاء التعاقد مع نونو سانتو الاستعانة بالمدرب الوطني حسن خليفة بشكل مؤقت.

وأشار النادي السعودي في بيانه إلى أن القرار جاء بعد التقييم الفني الشامل للفترة الماضية.

ويعاني اتحاد جدة من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، إذ يحتل حامل لقب الدوري السعودي المركز السادس برصيد 21 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

وتولى سانتو تدريب اتحاد جدة بداية الموسم الماضي خلفا للروماني كوزمين كونترا.

ونجح سانتو في قيادة اتحاد جدة للعودة إلى منصات البطولات وحصل معه على لقبي السوبر السعودي والجوري السعودي للمحترفين.

وقاد سانتو اتحاد جدة للمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بصفته بطلا للدوري السعودي.

يذكر أن اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

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