خدمة في الجول - طرح الدفعة الأخيرة من تذاكر كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الأربعاء الدفعة الأخيرة من تذاكر مباريات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية بمشاركة الأهلي.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي أولى مباريات ضد الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وذكر الاتحاد الدولي عبر موقعه أن التذاكر تم طرحها الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وفور طرح التذاكر حاول مئات الآلاف من الجماهير الحصول على التذاكر.

وطُرحت 3 أنواع من التذاكر:

1- تذاكر لمباراة محددة

2- باقة تذاكر خاصة بالملعب (حزمة خاصة بملعب الجوهرة المشعة وحزمة خاصة بملعب الأمير عبد الله الفيصل)

3- باقة كل المباريات

علما بأن تذاكر ذوي الإعاقة لمستخدمي الكراسي المتحركة، وتذاكر الوصول السهل العادية، وتذاكر الوصول السهل بسَعة - متاحة عند الطلب.

وكانت المرحلة الأولى من بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية قد انطلقت يوم 26 سبتمبر الماضي وشهدت إقبالا كبيرا.

كما انطلقت المرحلة الثانية يوم 18 أكتوبر.

وتحمل مباراة الأهلي الأولى رقم 2 على موقع الحجز الإلكتروني.

وإليكم أسعار التذاكر

الدرجة الأولى 100 ريال

الدرجة الثانية 75 ريال

الدرجة الثالثة 40 ريال

ذوي الاحتياجات الخاصة 40 ريال

وتقام المباراة بين الأهلي والفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند يوم 15 ديسمبر في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وسيكون بإمكان الجماهير حجز التذاكر بعد فتح باب الحجز.

ويمكنكم الحجز من خلال الرابط

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يشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الرابعة على التوالي بعد 2020 و2021 و2022.

وسبق للأهلي المشاركة في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

أيضا ضمن الأهلي مشاركة عاشرة في النسخة الأكبر من مونديال الأندية عام 2025، بصفته بطل 2021 وحاليا 2023 أيضا.

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة، وهي خامس دولة يخوض بها الأهلي غمار منافسات كأس العالم للأندية، بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات.

وإليكم المشاركين حتى الآن في كأس العالم للأندية 2023:

الأهلي - بطل إفريقيا

اتحاد جدة - بطل الدوري السعودي

مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

أوراوا ريد داياموندز الياباني - بطل آسيا

كلوب ليون المكسيكي - بطل كونكاكاف

أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

ويتبقى تحديد بطل أمريكا الجنوبية.

وسيتم تحديد البطل الفائز بكوبا ليبارتادورس يو 4 نوفمبر المقبل، ليكتمل عقد فرق البطولة.

وتقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بالسعودية.