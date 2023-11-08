تشافي: نمر بفترة من الركود.. وقدمنا واحدة من أسوأ مبارياتنا ضد شاختار

اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة بمرور فريقه بفترة غير جيدة على مستوى النتائج والأداء شبهها بفترة من الركود.

وخسر برشلونة من شاختار بهدف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "الخسارة كانت بمثابة خطوة للخلف بكل وضوح".

واستمر "اعتمدت المباراة على الشجاعة أكثر من العقل ولم يسر أي شيء حسب ما خططنا له، تلك المسابقة تتطلب أعلى مستوى من التنافسية واليوم لم نبلغ ذلك".

وواصل "اليوم كانت مباراة لم نفهم ما كانت تحتاجه وخسرنا الكرة كثيرا ولم نهاجم بشكل جيد ولم ندافع جيدا من العمق وارتكبنا أخطاء مكلفة".

وأكمل "في الشوط الثاني تحسنا وكان الأمر جيدا ولكن غير كافي، هذا أمر مؤسف لأننا أردنا التأهل لدور الـ 16".

وأضاف "نحن في لحظة سيئة من الركود ولا مانع في الاعتراف بذلك لأن علينا أن ننتقد أنفسنا ونكون صادقين، الهزيمة مستحقة ولكن لنكون إيجابيين فنحن لم نخسر أي شيء ولكننا قدمنا واحدة من أسوأ مبارياتنا".

وشدد "الآن علينا أن نتحكم في تلك التفاصيل وأن نجري عمليات الاستشفاء للاعبين وأجعلهم يشعرون بالراحة لأن هذا هو عملي كمدرب وأكثر ما يقلقني هو فقدان الثقة لأننا لعبنا عدة مباريات جيدة ويجب علينا أن نعود للاستمتاع بأنفسنا من جديد".

وأتم "ألا نكون في أفضل لحظاتنا هو شيء يحدث في الموسم ولكن الآن يجب علينا أن نتعافى ذهنيا وأن نفكر على مباراتنا المقبلة في الدوري وفي مواجهة بورتو سنحاول من جديد".

الخسارة جمدت رصيد برشلونة عن النقطة التاسعة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثاني وبفارق 3 نقاط عن شاختار صاحب المركز الثالث.