هل يقود اتحاد جدة خلفا لسانتو؟ انفصال شرودر عن العين الإماراتي

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 12:04

كتب : FilGoal

نونو سانتو مدرب اتحاد جدة

أعلن نادي العين الإماراتي صباح الأربعاء فك ارتباطه بالمدرب الهولندي ألفريد شرودر، المرشح الأبرز لخلافة نونو سانتو في اتحاد جدة السعودي.

وأنهى نادي اتحاد جدة ارتباطه مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بشكل رسمي مساء الثلاثاء.

وذكر النادي الإماراتي في بيان: "أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، عن التوصل إلى اتفاق مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر، حول إنهاء التعاقد بالتراضي".

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وأضاف البيان "رحيل شرودر جاء لعدم انسجام المدرب وطاقمه الفني المعاون، مع منظومة العمل المؤسسي بالشركة".

في الوقت الذي أشارت فيه تقارير سعودية إلى أن شرودر سيخلف سانتو في اتحاد جدة.

وخسر اتحاد جدة يوم الاثنين أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأعلن اتحاد جدة عبر حسابه عن إنهاء التعاقد مع نونو سانتو الاستعانة بالمدرب الوطني حسن خليفة بشكل مؤقت.

وأشار النادي السعودي في بيانه إلى أن القرار جاء بعد التقييم الفني الشامل للفترة الماضية.

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ويعاني اتحاد جدة من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، إذ يحتل حامل لقب الدوري السعودي المركز السادس برصيد 21 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

وتولى سانتو تدريب اتحاد جدة بداية الموسم الماضي خلفا للروماني كوزمين كونترا.

ونجح سانتو في قيادة اتحاد جدة للعودة إلى منصات البطولات وحصل معه على لقبي السوبر السعودي والجوري السعودي للمحترفين.

وقاد سانتو اتحاد جدة للمشاركة في السنخة المقبلة من كأس العالم للأندية بصفته بطلا للدوري السعودي.

يذكر أن اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

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