عامر حسين: لا دخل لاتحاد الكرة بعقوبة ثلاثي الزمالك.. وهذا سيكون نظام كأس الرابطة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 11:24

كتب : FilGoal

عامر حسين

حدد عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقات نظام كأس الرابطة المصرية في الموسم الحالي.

وقال حسين عبر قناة أون تايم سبورتس: "كأس الرابطة في الموسم الحالي سيعود لنفس نظام النسخة الأولى بإقامته من 3 مجموعات وسيقام بدون اللاعبين الدوليين خلال الفترة ما بين 2 يناير وحتى 13 فبراير وهي الفترة التي يتوقف بها الدوري بسبب كأس الأمم الإفريقية".

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وكان سيراميكا كليوباترا قد توج بالنسخة الماضية من كأس الرابطة والذي أقيم بنظام خروج المغلوب.

وتابع "ليس لدي أي فكرة عن مشكلة أحمد فتوح ومحمد صبحي مع الزمالك أو وضعهم من منتخب مصر في المعسكر المقبل وهذا الأمر يخص روي فيتوريا فقط ولا دخل لاتحاد الكرة في ذلك".

وأعلن الزمالك إيقاف الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي المنضم باستمرار لمنتخب مصر وتحويله للتحقيق وعرضه للبيع.

وأضاف "الأندية تعرف جدول الدوري ولائحة التأجيلات بشكل جيد والمشكلة الوحيدة هي أن كل نادي يحدد اليوم الذي سيلعب خلاله ونحن نضع مواعيد مباريات الدوري دون علم مواعيد المباريات لأننا لا نعرفه ولكننا نحاول حساب كل شيء حسب الظروف التي ستحدث وبمجرد معرفة مواعيد المباريات الإفريقية فإننا نحدد مباشرة موعد مباريات الدوري والمؤجلات على أساس ذلك".

ويلتقي الأهلي مساء اليوم الأربعاء مع سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من الدوري المصري.

عامر حسين كأس الرابطة المصرية الزمالك منتخب مصر
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