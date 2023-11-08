مواعيد مباريات الأربعاء 8 نوفمبر - الأهلي في الدوري والزمالك ضد بيراميدز.. ودوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 10:41
كتب : FilGoal
يلتقي اليوم الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، كما يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.
كأس مصر
الزمالك × بيراميدز.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
دوري أبطال أوروبا
ريال سوسيداد × بنفيكا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.
نابولي × يونيون برلين.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.
سالزبورج × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
ريال مدريد × سبورتنج براجا.. 10 مساء - بي إن سبورتس 1.
بي إس في أيندهوفن × لانس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.
كوبنهاجن × مانشستر يونايتد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
باين ميونيخ × جالاتاسراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.
أرسنال × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.