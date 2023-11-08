مواعيد مباريات الأربعاء 8 نوفمبر - الأهلي في الدوري والزمالك ضد بيراميدز.. ودوري أبطال أوروبا

يلتقي اليوم الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، كما يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

كأس مصر

الزمالك × بيراميدز.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أوروبا

ريال سوسيداد × بنفيكا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

نابولي × يونيون برلين.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

سالزبورج × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ريال مدريد × سبورتنج براجا.. 10 مساء - بي إن سبورتس 1.

بي إس في أيندهوفن × لانس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

كوبنهاجن × مانشستر يونايتد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

باين ميونيخ × جالاتاسراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

أرسنال × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

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