مواعيد مباريات الأربعاء 8 نوفمبر - الأهلي في الدوري والزمالك ضد بيراميدز.. ودوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 10:41

كتب : FilGoal

هدف إبراهيما نداي - الزمالك× بيراميدز

يلتقي اليوم الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023، كما يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في مباراة مؤجلة بالدوري المصري الممتاز.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

أخبار متعلقة:
أتليتكو يسحق سيلتك بسداسية.. ولاتسيو يفوز على فينورد واشتعال المجموعة هنا سام مرسي.. سجل هدفا واحتفل بعلامة النصر من أجل فلسطين في إنجلترا من يستطيع إيقافهم؟ سيتي يطير لدور الـ16 بثلاثية في يانج بويز.. ولايبزيج يلحق به المتعة مضمونة.. ميلان يقلب الطاولة على سان جيرمان ويشعل مجموعة الموت

سيراميكا كليوباترا × الأهلي.. 4:00 مساء - أون تايم سبورتس.

كأس مصر

الزمالك × بيراميدز.. 7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

دوري أبطال أوروبا

ريال سوسيداد × بنفيكا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

نابولي × يونيون برلين.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

سالزبورج × إنتر.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ريال مدريد × سبورتنج براجا.. 10 مساء - بي إن سبورتس 1.

بي إس في أيندهوفن × لانس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

كوبنهاجن × مانشستر يونايتد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

باين ميونيخ × جالاتاسراي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

أرسنال × إشبيلية.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

الزمالك الدوري المصري كأس مصر دوري أبطال أوروبا بيراميدز
نرشح لكم
من يستطيع إيقافهم؟ سيتي يطير لدور الـ16 بثلاثية في يانج بويز.. ولايبزيج يلحق به المتعة مضمونة.. ميلان يقلب الطاولة على سان جيرمان ويشعل مجموعة الموت مؤتمر تين هاج عن - شرط لعودة يونايتد.. وفترة غياب كاسيميرو ومارتينيز دورتموند يكرر فوزه على نيوكاسل.. وبرشلونة يؤجل تأهله بالخسارة من شاختار انتهت أبطال أوروبا - سيتي (3)-(0) يانج بويز.. ميلان (2)-(1) سان جيرمان.. 3 نقاط ثمينة تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم.. وجريليش أساسي أمام يانج بويز انتهت أبطال أوروبا - شاختار (1)-(0) برشلونة التشكيل - ثلاثي في هجوم دورتموند.. ولونجستاف مع جيماريش في وسط نيوكاسل
أخر الأخبار
فاقوا المطلوب بعد 6 جولات.. مدربون أجادوا في الدوري المصري 2 دقيقة | الدوري المصري
مواعيد مباريات الأربعاء 8 نوفمبر - الأهلي في الدوري والزمالك ضد بيراميدز.. ودوري أبطال أوروبا 15 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
هنا سام مرسي.. سجل هدفا واحتفل بعلامة النصر من أجل فلسطين في إنجلترا 10 ساعة | المحترفون
أتليتكو يسحق سيلتك بسداسية.. ولاتسيو يفوز على فينورد واشتعال المجموعة 10 ساعة | الكرة الأوروبية
من يستطيع إيقافهم؟ سيتي يطير لدور الـ16 بثلاثية في يانج بويز.. ولايبزيج يلحق به 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
المتعة مضمونة.. ميلان يقلب الطاولة على سان جيرمان ويشعل مجموعة الموت 10 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لـ العامري فاروق 10 ساعة | الكرة المصرية
منافس الأهلي المحتمل - اتحاد جدة يقيل نونو سانتو 11 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع