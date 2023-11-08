هنا سام مرسي.. سجل هدفا واحتفل بعلامة النصر من أجل فلسطين في إنجلترا

سجل سام مرسي أول أهدافه في الموسم الجاري مع إبسويتش تاون في تعادل مثير مع روثرهام يونايتد مساء أمس الثلاثاء.

سام مرسي النادي : إبسويتش تاون إبسويتش تاون

واستضاف روثرهام منافسه إبسويتش في ملعب أيسيال نيويورك في الجولة 15 من دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

افتتح سام نومبي أهداف المباراة في الدقيقة الرابعة.

وأدرك سام مرسي التعادل في الدقيقة 19.

وفور تسجيله للهدف احتفل لاعب منتخب مصر بعلامة النصر دعما لفلسطين في ظل ما تتعرض له حاليا من عدوان من قبل قوات الاحتلال.

GoaL! | Rotherham United 11- Ipswich Town | Sam Morsypic.twitter.com/DIB5VQTdJk — FootColic ⚽️ (@FootColic) November 7, 2023

وتقدم إبسويتش في الدقيقة 87 عن طريق جاك تايلور.

لكن في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع أدرك روثرهام التعادل عن طريق كريست تيهي.

وشارك سام مرسي في المباراة بأكملها.

وخلال الموسم الجاري شارك قائد إبسويتش مع الفريق في 14 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم هدفا وصنع آخر.

بتلك النتيجة وصل رصيد إبسويتش إلى 36 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في الترتيب لينافس على الصعود المباشر للدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

فيما يتصدر ليستر سيتي الترتيب بـ39 نقطة.

أما روثرهام فيحتل المركز الـ22 برصيد 11 نقطة.