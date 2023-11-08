أتليتكو يسحق سيلتك بسداسية.. ولاتسيو يفوز على فينورد واشتعال المجموعة

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 00:21

كتب : FilGoal

أنتوان جريزمان

سحق أتليتكو مدريد منافسه سيلتك بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وحقق لاتسيو فوزا صعبا على فينورد بهدف دون رد كذلك.

ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي

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أتليتكو مدريد في الصدارة بـ8 نقاط، وفي الوصافة لاتسيو بـ7 نقاط، بينما فينورد في المرتبة الثالثة بـ6 نقاط، وسيلتك يتذيل الترتيب بنقطة واحدة.

أتليتكو مدريد × سيلتك

أقيمت المباراة على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو معقل أتليتكو مدري

افتتح أنطوان جريزمان التسجيل للفريق الإسباني في الدقيقة 6 بعدما سدد الكرة على يمين جو هارت حارس مرمى سيلتك.

وتعرض دايزن ميدا لاعب الفريق الاسكتلندي للطرد المباشر في الدقيقة 23 بسبب التدخل القوي.

وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 45 بعد تمريرة من خوسيه ماريا خيمينيز سددها مباشرة من داخل منطقة الجزاء.

ولم يكتف جريزمان بهدف واحد فقط فسجل مرة أخرى في الدقيقة 60 بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل سامويل لينو رابع أهداف الروخيبلانكوس في الدقيقة 66 بعد ارتداد الكرة له ومن ثم سدد في يمين المرمى.

كذلك موراتا لم يكتف بهدف واحد فأضاف الثاني له والخامس لفريقه من مسافة متوسطة البُعد لتذهب على يسار المرمى.

وأنهى ساؤول نيجيز أهداف أتليتكو مدريد في الدقيقة 84 بعد تسلمه تمريرة من لينو ليسكنها شباك سيلتيك.

لاتسيو × فينورد

وعلى الجانب الآخر من المجموعة كان في المباراة هدف واحد فقط من جانب الفريق الإيطالي.

وسجل هدف لاتسيو الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت البدل من الضائع في الشوط الأول عن طريق تشيرو إيموبيلي.

وتمركز المهاجم الإيطالي داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية سكنت الجانب الأيسر من المرمى.

وحاول الفريق الهولندي من تدارك النتيجة على ملعب أوليمبيكو معقل لاتسيو لكن دون جدوى فتمكن نسور العاصمة من التماسك وتحقيق الفوز الصعب.

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