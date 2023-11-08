من يستطيع إيقافهم؟ سيتي يطير لدور الـ16 بثلاثية في يانج بويز.. ولايبزيج يلحق به

الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 00:11

كتب : FilGoal

فيل فودين - مانشستر سيتي ويانج بويز

تأهل حامل لقب دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 عقب تغلبه على منافسه يانج بويز بثلاثية دون رد.

واستضاف سيتي منافسه يانج بويز في ملعبه الاتحاد أمس الثلاثاء في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السابعة.

سجل أهداف المباراة كل من إرلينج هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 23.

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وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وأتم هالاند ثلاثية سيتي بهدف في الدقيقة 51.

وشهدت المباراة طرد ساندرو لاوبر في الدقيقة 53 عقب حصوله على إنذارين.

وفي ملعب راجكو ميتيتش في صربيا خسر ريد ستار بلجراد من ضيفه لايبزيج بهدفين لهدف.

افتتح تشافي سيمونز أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة لصالح لايبزيج.

وأضاف لويس أوبيندا الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 77.

وسجل ريد ستار بلجراد هدفا في الدقيقة 77 عن طريق بنجامين هنريكس لاعب لايبزيج بالخطأ في مرماه.

بتلك النتائج تأهل مانشستر سيتي ولايبزيج سويا لدور الـ16 بعدما وصل رصيد الأول لـ12 نقطة والثاني لتسع نقاط.

فيما يأتي ريد ستار بلجراد ثالثا بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن ملاحقه يانج بويز.

وكتب سيتي بذلك الانتصار رقمين تاريخيين بعدما أصبح الفريق رقم 12 الذي يسجل 250 هدفا في أبطال أوروبا خلال 119 مباراة وهو أقل من عدد المباريات التي خاضها الـ11 فريق الآخرين.

كذلك أصبح رابع فريق يدافع عن لقبه بالفوز في أول أربع مباريات متتالية بعد بايرن ميونيخ (مرتين) وريال مدريد.

مانشستر سيتي لايبزيج أبطال أوروبا
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