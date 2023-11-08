من يستطيع إيقافهم؟ سيتي يطير لدور الـ16 بثلاثية في يانج بويز.. ولايبزيج يلحق به
الأربعاء، 08 نوفمبر 2023 - 00:11
كتب : FilGoal
تأهل حامل لقب دوري أبطال أوروبا لدور الـ16 عقب تغلبه على منافسه يانج بويز بثلاثية دون رد.
واستضاف سيتي منافسه يانج بويز في ملعبه الاتحاد أمس الثلاثاء في رابع جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة السابعة.
سجل أهداف المباراة كل من إرلينج هالاند من ركلة جزاء في الدقيقة 23.
وأضاف فيل فودين الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.
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فيليب فودين يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي#دوري_ابطال_اوربا #مانشستر_سيتي_يونغ pic.twitter.com/lcZhjHGPzs— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2023
وأتم هالاند ثلاثية سيتي بهدف في الدقيقة 51.
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هالاند يسجل هدفاً جميلاً أمام يونغ بويز 🤩#دوري_أبطال_أوروبا | #مانشستر_سيتي_يونغ_بويز pic.twitter.com/kjl8hw4IAh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2023
وشهدت المباراة طرد ساندرو لاوبر في الدقيقة 53 عقب حصوله على إنذارين.
وفي ملعب راجكو ميتيتش في صربيا خسر ريد ستار بلجراد من ضيفه لايبزيج بهدفين لهدف.
افتتح تشافي سيمونز أهداف المباراة في الدقيقة الثامنة لصالح لايبزيج.
وأضاف لويس أوبيندا الهدف الثاني للفريق الألماني في الدقيقة 77.
وسجل ريد ستار بلجراد هدفا في الدقيقة 77 عن طريق بنجامين هنريكس لاعب لايبزيج بالخطأ في مرماه.
بتلك النتائج تأهل مانشستر سيتي ولايبزيج سويا لدور الـ16 بعدما وصل رصيد الأول لـ12 نقطة والثاني لتسع نقاط.
فيما يأتي ريد ستار بلجراد ثالثا بنقطة وحيدة بفارق الأهداف عن ملاحقه يانج بويز.
وكتب سيتي بذلك الانتصار رقمين تاريخيين بعدما أصبح الفريق رقم 12 الذي يسجل 250 هدفا في أبطال أوروبا خلال 119 مباراة وهو أقل من عدد المباريات التي خاضها الـ11 فريق الآخرين.
كذلك أصبح رابع فريق يدافع عن لقبه بالفوز في أول أربع مباريات متتالية بعد بايرن ميونيخ (مرتين) وريال مدريد.