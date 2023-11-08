المتعة مضمونة.. ميلان يقلب الطاولة على سان جيرمان ويشعل مجموعة الموت

قلب ميلان تأخره إلى الفوز على باريس سان جيرمان ليشعل صراعة المجموعة السادسة "مجموعة الموت".

وفاز ميلان على باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف على ملعب سان سيرو ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وسجل رفائيل لياو وأوليفيه جيرو هدفي ميلان، فيما أحرز ميلان شكرينيار هدف سان جيرمان الوحيد.

ميلان هز شباك المنافسين للمرة الأولى خلال النسخة الحالية من دوري الأبطال.

وحقق النادي الإيطالي فوزه الأول في دور المجموعات وأشعل ترتيب المجموعة السادسة.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 4 نقاط في المركز الثالث متساويا مع نيوكاسل صاحب المركز الرابع.

فيما توقف باريس سان جيرمان عند 6 نقاط في المركز الثاني، خلف بوروسيا دورتموند المتصدر برصيد 7 نقاط بعد فوزه على نيوكاسل بهدفين دون رد في الجولة ذاتها.

وصف المباراة

بدأ ميلان المباراة بضغط هجومي على مرمى باريس سان جيرمان وسدد رفائيل لياو تسديدة قوية أبعدها دوناروما ببراعة.

وجاء الرد عن طريق كيليان مبابي الذي سدد بقوة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مايك مانيان حارس ميلان.

ونجح ميلان شكرينيار في تسجيل الهدف الأول للضيوف من ضربة رأسية متقنة عند الدقيقة التاسعة.

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شكرينيار يمنح باريس سان جيرمان التقدم في الدقيقة الـ9 أمام ميلان 🔥👀#دوري_أبطال_أوروبا | #ميلان_باريس pic.twitter.com/x17lG8jfuf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2023

رد ميلان لم يتاخر كثيرا وبطريقة رائعة سجل رفائيل لياو هدف التعادل من ضربة مقصية مزدوجة في الدقيقة 12.

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مزدوجة رائعة من لياو تسكن شباك دوناروما 🔴⚫⚽pic.twitter.com/bONqc4Ff6P https://t.co/E8KUM3IhBe — FilGoal (@FilGoal) November 7, 2023

وحرمت العارضة عثمان ديمبيلي من تسجيل الهدف الثاني بعد تسديدة رائعة اكتفى مانيان بالنظر إليها.

ومع بداية الشوط الثاني نجح أوليفيه جيرو في تسجيل الهدف الثاني بضربة رأسية متقنة عند الدقيقة 50.

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وأبعد دوناروما فرصة مؤكدة لتسجيل الهدف الثالث بعد ضربة ثابتة نفذها ثيو هيرنانديز.

وحرم القائم باريس سان جيرمان من تسجيل هدف التعادل في الوقت القاتل بعد تسديدة لي كانج إن.

صدارة مشتركة

وفي المجموعة الثامنة حقق بورتو فوزا ثمينا على رويال أنتويرب البلجيكي ضمن المجموعة الثامنة.

وسجل إيفانيلسون وبيبي هدفي بورتو في شباك منافسه البلجيكي.

ورفع الفوز رصيد بورتو إلى 9 نقاط ليتقاسم الصدارة مع برشلونة الذي خسر من شاختار.

ويأتي شاختار في المركز الثالث برصيد 6 نقاط ثم أنتويرب رابعا بدون نقاط.