الزمالك يتمنى الشفاء العاجل لـ العامري فاروق

أعرب مجلس إدارة الزمالك عن أمنياته بالشفاء العاجل للعامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة الأهلي عقب الوعكة الصحية الطارئة التي تعرض لها.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

يعرب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للسيد العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها الأخير خلال مباشرة مهام عمله بالنادي الأهلي اليوم.

ويتمنى مجلس إدارة نادي الزمالك الشفاء العاجل لوزير الرياضة الأسبق.

وأعلن الأهلي خضوع نائبه لعملية جراحية دقيقة في المخ عقب الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها.

وأوضح الأهلي أن العامري فاروق يمكث حاليا في العناية المركزة في إحدى المستشفيات.

جاء ذلك بعدما تعرض لوعكة صحية طارئة وسقط مغشيا عليه أثناء تواجده في مقر الأهلي صباح اليوم الثلاثاء.