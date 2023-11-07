منافس الأهلي المحتمل - اتحاد جدة يقيل نونو سانتو

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 23:45

كتب : FilGoal

الهلال ضد اتحاد جدة

أنهى نادي اتحاد جدة ارتباطه مع المدرب البرتغالي نونو سانتو بشكل رسمي.

وخسر اتحاد جدة أمس أمام القوة الجوية العراقي بهدفين دون رد ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأعلن اتحاد جدة عبر حسابه عن إنهاء التعاقد مع نونو سانتو الاستعانة بالمدرب الوطني حسن خليفة بشكل مؤقت.

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وأشار النادي السعودي في بيانه إلى أن القرار جاء بعد التقييم الفني الشامل للفترة الماضية.

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ويعاني اتحاد جدة من تراجع النتائج خلال الموسم الحالي، إذ يحتل حامل لقب الدوري السعودي المركز السادس برصيد 21 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.

وتولى سانتو تدريب اتحاد جدة بداية الموسم الماضي خلفا للروماني كوزمين كونترا.

ونجح سانتو في قيادة اتحاد جدة للعودة إلى منصات البطولات وحصل معه على لقبي السوبر السعودي والجوري السعودي للمحترفين.

وقاد سانتو اتحاد جدة للمشاركة في السنخة المقبلة من كأس العالم للأندية بصفته بطلا للدوري السعودي.

يذكر أن اتحاد جدة سيبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بملاقاة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الـ12 من شهر ديسمبر المقبل.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الأهلي في الدور الثاني من البطولة.

الأهلي اتحاد جدة كأس العالم للأندية
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