مؤتمر تين هاج عن - شرط لعودة يونايتد.. وفترة غياب كاسيميرو ومارتينيز

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 23:30

كتب : FilGoal

إريك تين هاج - مانشستر يونايتد وجالاتا سراي

كشف إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد عن شرط يجب تحقيقه لعودة الشياطين الحمر مرة أخرى لطريق المجد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة كوبنهاجن في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا غدا الأربعاء.

وقال المدير الفني الهولندي في المؤتمر الصحفي: "للعودة يجب أن نستعيد أفضل 11 لاعبا لنا والتأقلم على طريقة اللعب، كنا نضطر أن نجري تغييرات كثيرة".

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وأضاف "لا يوجد لدينا توازن في وسط الملعب، متأكد أن بمجرد الوصول لتلك الشروط سنلعب أفضل".

وتابع "لا أتوقع عودة كاسيميرو وليساندرو مارتينيز قبل فترة أعياد الميلاد".

وشدد "راسموس هويلوند يفهم الصعوبات التي يواجها في استقبال الهجمات، لكن بالتأكيد تحدثنا معه حول ذلك، مازال صغيرا ولكنه ذكي ويفهم الموقف، يريد أن يسجل الأهداف ولذلك يعمل بجد في التدريبات".

وعلق على اللافتة التي رفعتها جماهير مانشستر يونايتد في مباراة فولام قائلا: "لقد بذل اللاعبون الكثير من الجهد ولكن من الممكن أن يكون هناك المزيد، يتوقع الجماهير أعلى المعايير وكذلك نحن، وعندما لا نلعب جيدا فيتعين علينا تحقيق الفوز".

وكانت جماهير الشياطين الحمر رفعت لافتة مطالبين الفريق بأن يلعب بأفضل ما لديه اعتراضا على النتائج التي يتعرض لها الفريق.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، ويتصدر بايرن ميونيخ المجموعة بالعلامة الكاملة، ويأتي جالاتا سراي في الوصافة بـ4 نقاط، بينما يتذيل كوبنهاجن بنقطة واحدة.

ويتواجد مانشستر يونايد في المركز الـ8 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة.

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