عملية جراحية في المخ لـ العامري فاروق
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 23:13
كتب : FilGoal
عملية جراحية في المخ لـ العامري فاروق
أعلن الأهلي خضوع نائب رئيس مجلس الإدارة العامري فاروق لعملية جراحية دقيقة في المخ عقب الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها.
وأوضح الأهلي أن العامري فاروق يمكث حاليا في العناية المركزة في إحدى المستشفيات.
جاء ذلك بعدما تعرض لوعكة صحية طارئة وسقط مغشيا عليه أثناء تواجده في مقر الأهلي صباح اليوم الثلاثاء.
ويتمنى FilGoal.com خالص الشفاء لـ العامري فاروق نائب رئيس الأهلي.
نرشح لكم
عبد العزيز السيد يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي أحمد الغندور يدير قمة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أزمة فتوح ومحمد صبحي مع الزمالك؟ فيتوريا صاحب القرار الزمالك يعلن رفع الحجز عن أرصدة النادي قائمة الأهلي – عودة الشناوي وأكرم توفيق ومروان عطية والشحات ضد سيراميكا كليوباترا قائمة الزمالك – عودة محمود علاء وعبد الشافي وعبد الله جمعة ضد بيراميدز دعوة من مجلس إدارة الزمالك لكل مرشحي الانتخابات قائمة بيراميدز - الظهور الأول لمحمد رضا بوبو في مواجهة الزمالك