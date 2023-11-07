عملية جراحية في المخ لـ العامري فاروق

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 23:13

كتب : FilGoal

العامري فاروق - نائب رئيس الأهلي

عملية جراحية في المخ لـ العامري فاروق

أعلن الأهلي خضوع نائب رئيس مجلس الإدارة العامري فاروق لعملية جراحية دقيقة في المخ عقب الأزمة الصحية الطارئة التي تعرض لها.

وأوضح الأهلي أن العامري فاروق يمكث حاليا في العناية المركزة في إحدى المستشفيات.

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جاء ذلك بعدما تعرض لوعكة صحية طارئة وسقط مغشيا عليه أثناء تواجده في مقر الأهلي صباح اليوم الثلاثاء.

ويتمنى FilGoal.com خالص الشفاء لـ العامري فاروق نائب رئيس الأهلي.

العامري فاروق الأهلي
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