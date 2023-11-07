هاتريك تاليسكا يحبط ثنائية كوتينيو.. النصر يسقط الدحيل ويقترب من دور الـ16 في آسيا

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 22:55

كتب : FilGoal

تالسيكا

حقق النصر فوزا هاما على الدحيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا في ملعب عبد الله بن خليفة في قطر.

وغاب كريستيانو رونالدو لاعب النصر عن المباراة للراحة من ضغط المباريات كما كان أوضح مدربه لويس كاسترو.

وسجل أهداف النصر أندرسون تاليسكا "هاتريك"، بينما أحرز فيليبي كوتينيو هدفين الدحيل.

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افتتح كوتينيو أهداف المباراة في الدقيقة 8 بعد عرضية من مايكل أولونجا من الجهة اليسرى قابلها اللاعب البرازيلي داخل منطقة الجزاء وسددها مباشرة في مرمى نواف العقيدي.

وتعادل تالسيكا للنصر في الدقيقة 27 بعد تسديدة قوية بيمينه من بُعد خارج منطقة الجزاء.

وعاد لاعب جوانزهو الصيني السابق لإضافة الهدف الثاني للنصر من بُعد أيضا لكن هذه المرة بيساره.

وأكمل تالسيكا هاتريك بتسجيله الهدف الثالث له ولفريقه إذ سدد الكرة على يسار صلاح زكريا في الدقيقة 65.

وعاد كوتينيو للتسجيل مرة أخرى ويحاول إشعال المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 80.

لكن لم يتمكن الدحيل من إدراك التعادل وفاز النصر بالمباراة.

وحصل خالد محمد لاعب الدحيل على بطاقة حمراء في الدقيقة 92 بسبب تدخله القوي.

بهذا الفوز ارتفع رصيد النصر للنقطة الـ12 في صدارة المجموعة، وفي الوصافة بيرسيبوليس برصيد 7 نقاط، ويحتل الاستقلال المرتبة الثالثة بنقطتين، بينما يتذيل الدحيل المجموعة بنقطة واحدة.

ويحتاج النصر نقطة واحدة فقط في الجولة المقبلة لضمان التأهل لدور الـ16.

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