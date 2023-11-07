عبد العزيز السيد يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 22:44

كتب : FilGoal

الحكم عبد العزيز السيد قبل لقاء سموحة والاتحاد السكندري

أعلن اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء إسناد مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي والمؤجلة من الجولة الثانية من الدوري إلى الحكم عبد العزيز السيد.

وسيعاونه كل من يوسف البساطي وهشام الدسوقي.

فيما يتولى إبراهيم محجوب مهمة الحكم الرابع.

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ويتواجد محمد الحنفي على تقنية الفيديو ويعاونه محمد علاء هاشم.

ويحتل الأهلي المركز السابع في الدوري بتسع نقاط من ثلاث مباريات خاضها.

أما سيراميكا فيأتي في المركز الـ13 بسبع نقاط من خمس مباريات خاضها.

وأدار عبد العزيز السيد مباراة وحيدة لسيراميكا كليوباترا الموسم الجاري انتهت بخسارته من الاتحاد السكندري بهدف دون رد.

فيما لم يدر أي مباراة للأهلي حتى الآن.

وإجمالا قاد عبد العزيز سبع مباريات لسيراميكا فاز الفريق مرتين وتعادل ثلاث مرات وهُزم مرتين.

ومع الأهلي قاد ست مباريات فاز الفريق الأحمر خمس مرات وتعادل مرة وحيدة.

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