أحمد الغندور يدير قمة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

أعلن اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء إسناد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للحكم أحمد الغندور.

ويواجه الزمالك منافسه بيراميدز في استاد القاهرة غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

وسيعاون أحمد الغندور في المباراة كل من محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح.

فيما يتولى السيد منير مهمة الحكم الرابع.

ويتولى محمود البنا مهمة حكم الفيديو ويعاونه أحمد توفيق طلب.

وخلال الموسم الجاري أدار الغندور مباراة لبيراميدز انتهت بفوزه على البنك الأهلي في الدوري بهدف دون رد.

فيما لم يدر الحكم أي مباراة للزمالك حتى الآن.

وإجمالا قاد الغندور ثماني مباريات لبيراميدز فاز الفريق في ستة لقاءات وتعادل مرة وهُزم في مثلها.

ومع الزمالك أدار 16 مباراة فاز الفريق الأبيض في 11 لقاء وتعادل ثلاث مرات وهُزم مرتين.