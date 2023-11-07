أحمد الغندور يدير قمة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 22:31

كتب : FilGoal

أحمد الغندور و محمد فتحي - البنك الأهلي ضد بيراميدز

أعلن اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء إسناد مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس مصر للحكم أحمد الغندور.

ويواجه الزمالك منافسه بيراميدز في استاد القاهرة غدا الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

وسيعاون أحمد الغندور في المباراة كل من محمود أبو الرجال وهاني عبد الفتاح.

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك – عودة محمود علاء وعبد الشافي وعبد الله جمعة ضد بيراميدز قائمة بيراميدز - الظهور الأول لمحمد رضا بوبو في مواجهة الزمالك قائمة الأهلي – عودة الشناوي وأكرم توفيق ومروان عطية والشحات ضد سيراميكا كليوباترا

فيما يتولى السيد منير مهمة الحكم الرابع.

ويتولى محمود البنا مهمة حكم الفيديو ويعاونه أحمد توفيق طلب.

وخلال الموسم الجاري أدار الغندور مباراة لبيراميدز انتهت بفوزه على البنك الأهلي في الدوري بهدف دون رد.

فيما لم يدر الحكم أي مباراة للزمالك حتى الآن.

وإجمالا قاد الغندور ثماني مباريات لبيراميدز فاز الفريق في ستة لقاءات وتعادل مرة وهُزم في مثلها.

ومع الزمالك أدار 16 مباراة فاز الفريق الأبيض في 11 لقاء وتعادل ثلاث مرات وهُزم مرتين.

الزمالك بيراميدز كأس مصر
نرشح لكم
عملية جراحية في المخ لـ العامري فاروق عبد العزيز السيد يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أزمة فتوح ومحمد صبحي مع الزمالك؟ فيتوريا صاحب القرار الزمالك يعلن رفع الحجز عن أرصدة النادي قائمة الأهلي – عودة الشناوي وأكرم توفيق ومروان عطية والشحات ضد سيراميكا كليوباترا قائمة الزمالك – عودة محمود علاء وعبد الشافي وعبد الله جمعة ضد بيراميدز دعوة من مجلس إدارة الزمالك لكل مرشحي الانتخابات قائمة بيراميدز - الظهور الأول لمحمد رضا بوبو في مواجهة الزمالك
أخر الأخبار
مؤتمر تين هاج عن - شرط لعودة يونايتد.. وفترة غياب كاسيميرو ومارتينيز 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
عملية جراحية في المخ لـ العامري فاروق 32 دقيقة | الكرة المصرية
هاتريك تاليسكا يحبط ثنائية كوتينيو.. النصر يسقط الدحيل ويقترب من دور الـ16 في آسيا 49 دقيقة | آسيا
عبد العزيز السيد يدير مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي ساعة | الدوري المصري
أحمد الغندور يدير قمة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أزمة فتوح ومحمد صبحي مع الزمالك؟ فيتوريا صاحب القرار ساعة | منتخب مصر
دورتموند يكرر فوزه على نيوكاسل.. وبرشلونة يؤجل تأهله بالخسارة من شاختار ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - سيتي (3)-(0) يانج بويز.. ميلان (2)-(1) سان جيرمان.. تصدي رائع ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع