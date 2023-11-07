مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: أزمة فتوح ومحمد صبحي مع الزمالك؟ فيتوريا صاحب القرار

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 22:19

كتب : بسام أبو بكر

أحمد فتوح

ما هو موقف أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبي الزمالك من الانضمام لمعسكر منتخب مصر في التوقف الدولي المقبل في ظل أزمتهما مع الفريق الأبيض؟

محمد صبحي

النادي : الزمالك

أحمد فتوح

النادي : الزمالك

مصر

أجاب مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "فيتوريا على علم بمشكلة فتوح وصبحي مع الزمالك".

وواصل "سيكون هو صاحب القرار سواء بضم اللاعبين أو استبعادهما".

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ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر منافسه سيراليون في الـ16 من شهر نوفمبر الجاري في استاد القاهرة.

ذلك قبل أن يواجه جيبوتي في أرض الأخيرة في الـ19 من الشهر ذاته.

وكان الزمالك أعلن إيقاف الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري وعرضه للبيع بسبب خروجه من معسكر مباراة نادي زد بدون إذن.

وخضع الثلاثي للتحقيق ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن نتائجه في وقت لاحق.

الزمالك مصر منتخب مصر محمد صبحي أحمد فتوح فيتوريا
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