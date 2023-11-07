دورتموند يكرر فوزه على نيوكاسل.. وبرشلونة يؤجل تأهله بالخسارة من شاختار

حقق بروسيا دورتموند الفوز على نيوكاسل بهدفين دون مقابل على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي دورتموند في المباراة كل من جوليان براندت ونيكلاس فولكروج.

الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة السابعة في صدارة المجموعة بشكل مؤقت حتى مواجهة ميلان وباريس سان جيرمان، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة الرابعة.

تقدم فولكروج بالهدف الأول في الدقيقة الـ 26 مستغلا تمريرة من سابتز أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك مباشرة.

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وأضاف براندت الهدف الثاني في الدقيقة الـ 79 من هجمة مرتدة سريعة بعد أن تلقى تمريرة من كريم أديمي لينفرد من قبل نصف الملعب ويسدد بيسراه في الشباك.

وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة ضد ميلان على ملعب سان سيرو، بينما سيلعب نيوكاسل مع باريس سان جيرمان.

شاختار × برشلونة

وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس توقيت فاز شاختار دونتسك على برشلونة بهدف دون مقابل.

الفوز رفع رصيد شاختار للنقطة السادسة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثاني، بينما توقف برشلونة عند النقطة التاسعة في صدارة المجموعة.

الخسارة كانت هي الأولى لبرشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم بعد الفوز في أول 3 مباريات.

سيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول ولكن بدون فرصة محققة للتسجيل.

وفي الدقيقة الـ 40 تقدم شاختار عكس مجريات اللقاء بالهدف الأول من رأسية عن طريق دانيلو ميكسان مستغلا عرضية من جيورجي جوكوليشفيلي.

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في الشوط الثاني استمرت سيطرة برشلونة بدون خطورة، بينما شكل شاختار الخطورة في أكثر من هجمة مرتدة ولكن تير شتيجن كان في التصدي.

وسجل شاختار الهدف الثاني في الدقيقة الـ 86 ولكنه لم يحتسب لوجود حالة تسلل.

وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة ضد بورتو في الجولة الخامسة على ملعبه بينما سيلعب شاختار ضد رويال أنتويرب.