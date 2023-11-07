دورتموند يكرر فوزه على نيوكاسل.. وبرشلونة يؤجل تأهله بالخسارة من شاختار
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 21:54
كتب : FilGoal
حقق بروسيا دورتموند الفوز على نيوكاسل بهدفين دون مقابل على ملعب سيجنال إيدونا بارك في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.
سجل هدفي دورتموند في المباراة كل من جوليان براندت ونيكلاس فولكروج.
الفوز رفع رصيد دورتموند للنقطة السابعة في صدارة المجموعة بشكل مؤقت حتى مواجهة ميلان وباريس سان جيرمان، بينما توقف رصيد نيوكاسل عند النقطة الرابعة.
تقدم فولكروج بالهدف الأول في الدقيقة الـ 26 مستغلا تمريرة من سابتز أمام المرمى ليضع الكرة في الشباك مباشرة.
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نيكلاس فولكروغ يفتتح التسجيل لدورتموند 🔥⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #دورتموند_نيوكاسل pic.twitter.com/o836ZYGxGh— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2023
وأضاف براندت الهدف الثاني في الدقيقة الـ 79 من هجمة مرتدة سريعة بعد أن تلقى تمريرة من كريم أديمي لينفرد من قبل نصف الملعب ويسدد بيسراه في الشباك.
جوليان براندت يضيف الثاني لدورتموند 😮⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #دورتموند_نيوكاسل pic.twitter.com/WHrCLMk6jx— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2023
وسيلعب دورتموند مباراته المقبلة ضد ميلان على ملعب سان سيرو، بينما سيلعب نيوكاسل مع باريس سان جيرمان.
شاختار × برشلونة
وفي مباراة أخرى أقيمت بنفس توقيت فاز شاختار دونتسك على برشلونة بهدف دون مقابل.
الفوز رفع رصيد شاختار للنقطة السادسة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن بورتو صاحب المركز الثاني، بينما توقف برشلونة عند النقطة التاسعة في صدارة المجموعة.
الخسارة كانت هي الأولى لبرشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم بعد الفوز في أول 3 مباريات.
سيطر برشلونة على مجريات الشوط الأول ولكن بدون فرصة محققة للتسجيل.
وفي الدقيقة الـ 40 تقدم شاختار عكس مجريات اللقاء بالهدف الأول من رأسية عن طريق دانيلو ميكسان مستغلا عرضية من جيورجي جوكوليشفيلي.
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من يتحمل مسؤولية هدف شاختار؟ 🤔⚽️#دوري_أبطال_أوروبا | #برشلونة_شاختار pic.twitter.com/hH9GSlTZY8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 7, 2023
في الشوط الثاني استمرت سيطرة برشلونة بدون خطورة، بينما شكل شاختار الخطورة في أكثر من هجمة مرتدة ولكن تير شتيجن كان في التصدي.
وسجل شاختار الهدف الثاني في الدقيقة الـ 86 ولكنه لم يحتسب لوجود حالة تسلل.
وسيلعب برشلونة مباراته المقبلة ضد بورتو في الجولة الخامسة على ملعبه بينما سيلعب شاختار ضد رويال أنتويرب.