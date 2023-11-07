الزمالك يعلن رفع الحجز عن أرصدة النادي

أعلن الزمالك مساء اليوم الثلاثاء رفع الحجز عن أرصدة النادي البنكية بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب على جدولة المديونية الخاصة به.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفع الحجز بشكل رسمي عن أرصدة النادي المالية في البنوك الحكومية والخاصة بعد الاتفاق مع مصلحة الضرائب بعد مفاوضات مضنية تمت على مدار الأسبوع الماضي، مع بدء سداد النادي بشكل رسمي للمبالغ المتفق عليها لجدولة المديونية.

ويوجه مجلس إدارة النادي شكره للسيد وزير المالية الدكتور محمد معيط والسيد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والسيد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية والسيد علي الغباشي رئيس مأمورية الدمغة والضرائب للتفتيش على المصالح الحكومية، والسيد أحمد فؤاد الوطن المدير المالي السابق للنادي، على جهودهم خلال الفترة الماضية لإنهاء الازمة، و تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في إطار علاقة نادي الزمالك بكافة بمؤسسات الدولة التي تقوم على التفاهم والاحترام وإزالة أي مشاكل سابقة وكان أبرزها مديونيات الضرائب المستمرة منذ فترة طويلة ومجالس سابقة.

ويؤكد المجلس على أن إنهاء أزمة الحجز على أرصدة النادي كانت ضمن أولويات العمل منذ تسلم المجلس مقاليد إدارة النادي لما كانت تمثله تلك الأزمة من عثرة في تعاملات النادي المالية على كافة الأصعدة.

ويتوجه المجلس أيضا بالشكر للسيد ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق الذي قام بالتنازل عن الحجز الإداري الخاص به علي أرصدة النادي المالية.

وشرح أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، تفاصيل حل المشكلة الخاصة بحسابات النادي البنكية، فقال لـFilGoal.com: "الزمالك كان يعاني مشكلتين. الأولى تخص ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، والذي توصلنا لاتفاق معه ورفع الحجز عن أرصدة النادي، دون التنازل عن مستحقاته".

وأضاف "المشكلة الثانية تتعلق بمصلحة الضرائب، والتي توصلنا لاتفاق جديد معها لجدولة المديونيات، وبالتالي رفعوا الحجز عن حسابات النادي".

سالم أكمل "حساب الزمالك أصبح حرا الآن، ومسموح لنا بالسحب والإيداع فيه، وبالتالي سيستطيع النادي إجراء تعاملات بنكية".

المتحدث باسم الزمالك أتم "هذا الأمر كان الزمالك محروما منه في الفترة الأخيرة، وهو شيء لم يكن طبيعيا بالنسبة لأي نادي في العالم".

وكانت مصلحة الضرائب المصرية أعلنت في وقت سابق أن مديونية الزمالك قيمتها 1.2 مليار جنيه وبالتالي تم الحجز على أرصدة النادي بسببها.