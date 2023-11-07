التشكيل - مبابي يقود هجوم باريس.. وتشيك في وسط ميلان.. ومواجهة للأخوين هيرنانديز

أعلن كل من لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان وستيفانو بيولي مدرب ميلان تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلتقي ميلان مع باريس سان جيرمان على ملعب سان سيرو في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان بالهجوم المعتاد له بالثلاثي كريستيان بوليسيتش وأوليفييه جيرو ورافاييل لياو.

جاء تشكيل ميلان كالآتي:

حراسة المرمى: مايك مانيان

خط الدفاع: دافيدي كالابريا - ماليك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: تيجاني رينديرز - يونس موسى - روبن لوفتس تشك

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافاييل لياو

بينما يبدأ المدير الفني الإسباني بالثلاثي عثمان ديمبيلي وكيليان مبابي وراندال كولو مواني.

بينما جاء تشكيل باريس كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: مانويل أوجارتي - فيتينيا - وارين إيمري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - راندال كولو مواني

ويأتي ترتيب المجموعة السادسة على النحو التالي قبل انتهاء مباراة بروسيا دورتموند ضد نيوكاسل إذ يتقدم الفريق الألماني على الإنجليزي بهدفين دون رد.

دورتموند المركز الأول برصيد 7 نقاط، وباريس سان جيرمان في الوصافة بـ6 نقاط، ونيوكاسل يحتل المرتبة الثالثة بـ4 نقاط، وميلان يتذيل الترتيب بنقطتين.