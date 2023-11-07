تشكيل مانشستر سيتي - هالاند يقود الهجوم.. وجريليش أساسي أمام يانج بويز
الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 21:13
كتب : FilGoal
أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد يانج بويز يف دوير أبطال أوروبا.
ويلعب مانشستر سيتي ضد يانج بويز على ملعب الاتحاد ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.
وشهد التشكيل وجود إرلينج هالاند في هجوم الفريق، وكذلك مشاركة جاك جريليش بشكل أساسي على حساب جيريمي دوكو.
وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:
الحارس: إيدرسون مورايش.
الدفاع: روبن دياش – مانويل أكانجي – ناثان أكي - يوشكو جفارديول.
الوسط: لويس ريكو – ماتيوس نونيز – ماتيو كوفاسيتش.
أمامهم: فيل فودين – إرلينج هاند – جاك جريليش.
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