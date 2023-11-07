الفلسطيني حامد حمدان لـ في الجول: أجد صعوبة في التواصل مع أسرتي.. لكننا مشروع شهداء لفلسطين

قال حامد حمدان لاعب بتروجت إنه يجد صعوبة في التواصل مع أسرته في فلسطين في ظل ما تتعرض له اعتداء من قبل قوات الاحتلال.

حامد حمدان النادي : بتروجت بتروجت

وتحدث حامد حمدان عقب الفوز على طنطا بهدفين لهدف في دوري المحترفين ضمن منافسات الجولة السادسة.

وقال حامد حمدان لـFilGoal.com: "قاتلنا حتى آخر دقيقة من أجل الفوز وهو ما تحقق".

وعن طموح بتروجت في الصعود للدوري الممتاز قال بحسم: "لا بديل عن المركز الأول حتى الصعود للدوري الممتاز يكون عن طريق المركز الأول".

وعما تتعرض له فلسطين حاليا أجاب "هناك صعوبة كبيرة في التواصل مع أسرتي في فلسطين في ظل قطع خدمات الإنترنت لخمسة أيام هناك ولو تواصلنا يكون لدقيقة أو اثنتين".

واختتم حامد حمدان حديثه بحسم قائلا: "نحن لا نشعر بالحزن وكلنا مشروع شهداء وسنظل حتى آخر نقطة دم من أجل تحرير المسجد الأقصى وفلسطين".

بهذا الفوز ارتفع رصيد بتروجت إلى النقطة 15 في صدارة ترتيب دوري المحترفين بفارق نقطة عن غزل المحلة ولافيينا ولكل منهما 14 نقطة.