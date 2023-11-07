قائمة الأهلي – عودة الشناوي وأكرم توفيق ومروان عطية والشحات ضد سيراميكا كليوباترا

عاد محمد الشناوي وأكرم توفيق ومروان عطية وحسين الشحات لقائمة الأهلي المستدعاة للقاء سيراميكا كليوباترا حسبما علم FilGoal.com.

ويغيب عن القائمة كل من علي معلول وعمرو السولية ومحمود متولي ورضا سليم للإصابة ومحمد زعلوك ومعتز محمد ومحمد الضاوي "كريستو" وصلاح محسن لقرار فني.

فيما يغيب محمدو عبد المنعم "كهربا" عن المباراة بسبب إيقافه في الدوري لست مباريات من قبل اتحاد الكرة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا في ملعب المقاولون العرب في لقاء مؤجل من ثاني جولات الدوري.

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي- مصطفي شوبير- مصطفي مخلوف

في الدفاع: محمد هاني- أكرم توفيق- ياسر إبراهيم -محمد عبد المنعم -رامي ربيعة -كريم الدبيس- كريم فؤاد

في الوسط: إمام عاشور- كريم وليد- أليو ديانج- مروان عطية- محمد مجدي "أفشة"- أحمد نبيل "كوكا"- أحمد عبد القادر- حسين الشحات- بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر

في الهجوم: أنتوني موديست

ويحتل الأهلي المركز السابع في الدوري بتسع نقاط من ثلاث مباريات خاضها.

أما سيراميكا فيأتي في المركز الـ13 بسبع نقاط من خمس مباريات خاضها.