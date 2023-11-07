يد - حميد يكشف لـ في الجول موعد عودته للمشاركة مع الأهلي

كشف عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق كرة اليد بالأهلي عن موعد عودته للمشاركة مع الفريق بعد تعافيه من الإصابة بالفريق.

وحقق الأهلي الفوز في المباراة الاولى من كأس العالم للأندية لكرة اليد على النور السعودي بنتيجة 38-20.

وقال حميد لـ FilGoal.com: "الحمد لله على المكسب المهم الذي يعطينا الفرصة للمنافسة على الصعود لدور نصف النهائي".

واستمر "سنواجه برشلونة في مباراة صعبة وقوية ولكن سنحاول تقديم أفضل ما لدينا".

وتابع "برشلونة خصم أصعب من بنفيكا ولكن سنبذل كل ما لدينا ونقدم 100% من مستوانا وسنلعب مباراة جيدة وإذا قد نتمكن من تحقيق الفوز".

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حميد لاعب الأهلي لكرة اليد يتحدث بعد الفوز على النور السعودي والاستعداد لمواجهة برشلونة pic.twitter.com/6KzsZjnlvW — FilGoal (@FilGoal) November 7, 2023

وأتم "أنهيت البرنامج التأهيلي وأتدرب مع الفريق منذ شهر ولكن بعد وصولنا اتخذ المدرب قرار بعودتي للمشاركة بعد عودتنا

وكان حميد قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وسيلعب الأهلي مباراته المقبلة ضد برشلونة في الجولة الثانية من دور المجموعات.