انتهت أبطال أوروبا - شاختار (1)-(0) برشلونة

الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023 - 19:36

كتب : FilGoal

جواو فيليكس - شاختار ضد برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة شاختار ضد برشلونة في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
قائمة الزمالك – عودة محمود علاء وعبد الشافي وعبد الله جمعة ضد بيراميدز دعوة من مجلس إدارة الزمالك لكل مرشحي الانتخابات قائمة بيراميدز - الظهور الأول لمحمد رضا بوبو في مواجهة الزمالك التشكيل - ثلاثي في هجوم دورتموند.. ولونجستاف مع جيماريش في وسط نيوكاسل

نهاية المباراة

ق86. هدف غير محتسب لشاختار.

ق56. شتيجن يمنع الهدف الثاني لشاختار من جديد بتصديه لتسديدة بقدمه.

ق47. شتيجن يمنع الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40. جوووول أول لشاختار عن طريق دانيلو سيكان برأسية بعد عرضية من الجانب الأيمن.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة دوري أبطال أوروبا شاختار
نرشح لكم
يونيون برلين يقدم هدية لريال مدريد.. وسوسيداد يفوز على بنفيكا بثلاثية مباشر دوري الأبطال - بايرن (0) (0) جالاتاسراي وكوبنهاجن (2) (2) مانشستر يونايتد.. هدف غير محتسب مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (3)-(0) براجا.. أرسنال (2)-(0) إشبيلية.. جووول ساكا والثاني تشكيل أرسنال - ثلاثي هجومي ضد إشبيلية.. والنني على الدكة تشكيل مانشستر يونايتد – هويلاند يقود الهجوم أمام كوبنهاجن في دوري الأبطال تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام على مقاعد البدلاء أمام براجا في دوري الأبطال جريليش: كان بإمكاننا تسجيل 5 أو 6 أهداف في شباك يانج بويز جوارديولا يشرح كيف قرر إشراك هالاند أمام يانج بويز بعد إصابته
أخر الأخبار
تقاسما كل شيء في 20 نهائي.. من سيفض الشراكة بين الأهلي والزمالك بـ كأس مصر 2023؟ 3 دقيقة | الكرة المصرية
عواد: غير راض عن مستواي أمام بيراميدز.. ولاعبو الزمالك كانوا رجالا 21 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد سليمان: ننافس على 4 بطولات في الموسم الجاري 23 دقيقة | الكرة المصرية
معتمد جمال: لم أترك المقاولون لأجل الزمالك.. والبعض غير قادر على تسديد ركلات الجزاء 31 دقيقة | الكرة المصرية
هشام نصر: مكافأة للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز 40 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين يكشف عبر في الجول موعد نهائي كأس مصر 2023 بين الأهلي والزمالك 51 دقيقة | الكرة المصرية
يونيون برلين يقدم هدية لريال مدريد.. وسوسيداد يفوز على بنفيكا بثلاثية ساعة | دوري أبطال أوروبا
في انتظار القمة الـ 21.. الزمالك يتفوق على بيراميدز بسيناريو ماراثوني ويصل لنهائي كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبل أيام من نهائي الدوري الإفريقي.. الوداد يعلن وفاة لاعبه 2 قائمة الأهلي - كولر يستبعد 11 لاعبا أمام المقاولون العرب 3 "الجمهور له كل الحق في الغضب".. الزمالك يعلن موعد إصدار قرارات بشأن ثلاثي الفريق 4 الزمالك يعلن عرض فتوح والزناري وصبحي للبيع