انتهت أبطال أوروبا - شاختار (1)-(0) برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة شاختار ضد برشلونة في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة

ق86. هدف غير محتسب لشاختار.

ق56. شتيجن يمنع الهدف الثاني لشاختار من جديد بتصديه لتسديدة بقدمه.

ق47. شتيجن يمنع الهدف الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40. جوووول أول لشاختار عن طريق دانيلو سيكان برأسية بعد عرضية من الجانب الأيمن.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل